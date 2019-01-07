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بالصور | ضبط 20 ألف مسدس قادمة من تركيا فى ميناء مصراتة

تم النشر منذُ 3 أيام
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – تمكنت عناصر الجمارك بميناء مصراتة اليوم الاثنين من ضبط حاوية تضم شحنة مسدسات قادمة من تركيا فى فصل جديد من فصول ما يبدو أنه سياسة ممنهجة من الحكومة التركية لإغراق ليبيا بالسلاح.

وقال مصدر من جمارك مصراتة لـ المرصد أن الحمولة المضبوطة كانت على متن حاوية واحدة مساحتها 20 قدم وكانت محملة بمسدسات تركية الصنع من عيار 8 ملم مؤكداً بأنها ليست مسدسات صوتية كما يشاع فى كل مرة .

وتوثيقها .

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وكشف المصدر بأن الشحنة كانت مخبأة خلف صناديق تحوي مواد منزلية وألعاب أطفال لتمويه الهدف الأساسي من الشحن مؤكداً جردهم للكمية بالكامل .

وفى فضيحة أخرى من العيار الثقيل ، أكد ذات المصدر بأن جرد الشحنة تبين وجود عدد 556 كرتونة من المسدسات فى كل منها 36 مسدس ليكون بذلك إجمال العدد 20 ألف و 16 مسدس   .

وختم مؤكداً بأن الحاوية كانت مستكملة الإجراءات الجمركية الخاصة بها ، مقدماً شكره لكافة ” الأعين الساهرة ” على أمن المنافذ من جمركيين وشرطيين ضد ما تتعرض له البلاد من حملة ممنهجة لإغراقها بالسلاح والمخدرات وخاصة من تركيا .

يشار إلى أن ضابط التحقيق فى شحنة الموت التركية الأولى النقيب طارق زريقيط كان قد نجى يوم أمس الأحد من محاولة إغتيال عندما حاول مسلحون إعتراض موكبه بهدف قتله أو خطفه على أحسن تقدير .

المرصد – خاص

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • ماشاء الله على صناديق الالعاب التركية المهداة للشعب الليبي
    ( العاب ) ليتسللوا بها ……!!
    إذن صاحب ( الحاوية ) بسلامته يجب
    نفرحوا بيه وانكبروا بيه ونعطوه وسام شرف من الطبقة الأولى باش
    يعطينا نبذه عن هذه الألعاب مع محاضرة بعنوان ( هيا بينا نلعب ).

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