التقى وزير الحكم المحلي الدكتور ميلاد الطاهر، بمكتبه عميد بلدية سرت مختار المعداني.

وخلال اللقاء، أوضحَ عميد بلدية سرت، الوضع الحالي في البلدية، إذ تم مناقشة ملف التعويضات 2011-2016 م، وآخر المستجدات في هذا الملف، حيثُ أبدى الوزير استعداده لزيارة سرت خلال الفترة القادمة.

