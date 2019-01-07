قانون لرسوم بيع النقد الأجنبي بمجلس النواب

أكد رئيس لجنة الحوار في مجلس النواب عبد السلام نصية أن المجلس تسلم مشروع قانون بشأن الإشراف على أموال رسوم بيع النقد الأجنبي.

وأشار نصية إلى أنه ووفقا للقانون رقم 4 لسنة 2014 بشأن النظام الداخلي لمجلس النواب، فقد تمت إحالة القانون إلى اللجنة التشريعية للنظر فيه وإبداء الرأي القانوني حوله.

يذكر أن القرار جاء استكمالا لقرار المجلس رقم 1300 بشأن فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي ضمن برنامج الإصلاحات الاقتصادية التي أعلن عنها الرئاسي والمركزي والمجلس الأعلى للدولة لوضعها في إطارها القانوني المدة الماضية.

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