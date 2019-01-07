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قانون لرسوم بيع النقد الأجنبي بمجلس النواب

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد رئيس لجنة الحوار في مجلس النواب عبد السلام نصية أن المجلس تسلم مشروع قانون بشأن الإشراف على أموال رسوم بيع النقد الأجنبي.

وأشار نصية إلى أنه ووفقا للقانون رقم 4 لسنة 2014 بشأن النظام الداخلي لمجلس النواب، فقد تمت إحالة القانون إلى اللجنة التشريعية للنظر فيه وإبداء الرأي القانوني حوله.

يذكر أن القرار جاء استكمالا لقرار المجلس رقم 1300 بشأن فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي ضمن برنامج الإصلاحات الاقتصادية التي أعلن عنها الرئاسي والمركزي والمجلس الأعلى للدولة لوضعها في إطارها القانوني المدة الماضية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • يبو ايديرو فتلوكة بيش بيلحسوهم كان هذا شن دخلهم في هالموضوع هولاء الحمير، بعد فشل برنامجهم لتغيير الرئاسي و جيب لصوص له لصالحهم الآن رجعو لصوصهم القدامي و بداؤ ينسون القوانين الفاسدة لأجل سرقة هذه الأموال، أما كلاب صح لعنة الله عليهم انقولهم اسمع انت واياه ياحمير سادكم تحشمو خليتوها خل و ياريت يجيكم القذافي ينيكم يافاسدين واااااااااااااااااك منكم مجموعة سفلة و حمير و مايشبعوش و الشعب مسكين لكن الله في الوجود و الله لا يسامحكم علي هالعمل اللي ايديرو فيه و مافيش وصف ليكم و لا كلمات ممكن تعبر علي مدي حقارتكم و جهلكم

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