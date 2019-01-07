الهجرسي لـ218: السراج تعرض لضغط كبير لإقالتي

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، اليوم الاثنين، قرارا ينص على إنهاء عمل لجنة أزمة الوقود والغاز، وتحويل كافة اختصاصاتها إلى المؤسسة الوطنية للنفط.

من جهته، أكد رئيس اللجنة ميلاد الهجرسي، في تصريح لـ218، التزامه بما جاء في القرار، وقال إنه يتفهم الضغط الكبير الذي مورس على رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج لوقفه عن العمل، وما سببه منع تهريب الوقود والسلع من فوضى واحتجاجات في الدول المجاورة.

وأشار الهجرسي إلى أنه لا يَكِنُّ أي كُره لتونس ومالطا والدول الأخرى إلا أنه من الواجب الحفاظ على الثروات الليبية والدفاع عنها.

وذكر أن اللجنة واجهت “عملاء 40 دولة في الداخل” ورفضت جميع الإغراءات والعروض المالية، وفق تعبيره، مبينا أن عمليات التهريب تكبد الدولة أكثر من 3 مليارات سنويا.

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