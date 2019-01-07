أبناء ليبيا المُخلصون يتصدون للعبث التركي

يبدو أن تركيا لن تتوقف عن العبث في أمن ليبيا، حيث تأكد ذلك من خلال ضبط حاوية تحوي شحنة أسلحة في ميناء مصراتة قادمة من تركيا، الاثنين، إلا أن الوطنيين من أبناء ليبيا كانوا لها بالمرصاد.

وأكد رئيس حرس الجمارك لقناة “218” إن ضبط الحاوية جرى أمس عند الساعة 2:30 ظهرا، حيث تبين أنها تحتوي على سيارة في داخلها 450 قطعة سلاح صوتي “مسدس 9 مل، مؤكدا مصادرتها من قبل البحث الآلي وتقديمها إلى الجهات المسؤولة.

وقالت مصادر إن الحاوية وصلت إلى ميناء مصراتة بأوراق رسمية، وتم استكمال الإجراءات الجمركية المعتادة على افتراض أن الحاوية تجارية ولا تحوي أي ممنوعات.

لكن “الأعين الساهرة” في ليبيا كانت لها قول آخر، حيث تبين عند تفتيش الحاوية وجود هذا العدد الكبير من الأسلحة التي تؤكد إصرار تركيا على تدمير ليبيا أكثر.

وبذلك تكون “شحنة الموت” الآن في أيدي المُخلصين من أبناء ليبيا ليتخذوا بحقها الإجراءات اللازمة، وليفضحوا الدور التركي التدميري في ليبيا.

يشار إلى أن هذه المرة ليست الأولى التي تُحاول فيها تركيا إدخال أسلحة إلى ليبيا، فقد ضبطت عناصر جمارك ميناء الخمس، الشهر الماضي، حاوية قادمة من تركيا تحتوي على أكثر من 3000 مسدس 9 ملم و120 مسدس “بريتا” و400 بندقية صيد، فيما بلغ عدد طلقات المسدسات 2.3 مليون طلقة.

وكانت أول فضيحة لتركيا لتصديرها الأسلحة إلى ليبيا، في شهر يناير من العام الماضي، عندما ضبطت السلطات اليونانية باخرة محملة بـ500 طن من المتفجرات متجهة إلى ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية