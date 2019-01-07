وزير التعليم يصدر قراراً بشأن الطلاب الموفدين للدراسة بالخارج

أصدر وزير التعليم عثمان عبد الجليل قرارا يقضي باستبدال ايفاد 5 طلاب من الدراسة العليا بالخارج للدراسة العليا بالداخل لتحضير درجة الدكتوراه. كما نص قرار الوزير رقم 6 لسنة 2019 على استبدال ايفاد 70 طالب ماجستير للدراسة بالداخل بدلا من الخارج.

وبحسب القرار فان الجهات المرشحة للطلاب تتحمل تغطية التكاليف الدراسية عن الطلاب الموفدين كل فيما يخصه وتتولى ادارة الملحقيات وشؤون الموفدين اتخاذ الاجراءات الكفيلة بعدم تنفيذ قرارات الايفاد بالخارج على ان يتم خصم المدة المصروفة على الطلبة الذين قاموا بتنفيذ جزئي من قرار الايفاد بالخارج.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

