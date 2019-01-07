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وزير التعليم يصدر قراراً بشأن الطلاب الموفدين للدراسة بالخارج

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أصدر وزير التعليم عثمان عبد الجليل قرارا يقضي باستبدال ايفاد 5 طلاب من الدراسة العليا بالخارج للدراسة العليا بالداخل لتحضير درجة الدكتوراه. كما نص قرار الوزير رقم 6 لسنة 2019 على استبدال ايفاد 70 طالب ماجستير للدراسة بالداخل بدلا من الخارج.

وبحسب القرار فان الجهات المرشحة للطلاب تتحمل تغطية التكاليف الدراسية عن الطلاب الموفدين كل فيما يخصه وتتولى ادارة الملحقيات وشؤون الموفدين اتخاذ الاجراءات الكفيلة بعدم تنفيذ قرارات الايفاد بالخارج على ان يتم خصم المدة المصروفة على الطلبة الذين قاموا بتنفيذ جزئي من قرار الايفاد بالخارج.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • لم تصرف لنا حقوقنا نحن المتعاونون مع التعليم مند اكثر من ثلاث سنوات هل يصح لقد توقفنا لعجزنا على المواصلة دون مقابل وان كانت ليست لكم حاجة لما تعاقدتم معنا لقد قدمنا جهد نحتسبه عند الله ونحن راضين بحكم الله بيننا

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  • ان المدرس المتعاون له حقوقه كان يجب ان تعطى له في وقتها حوالي ثلاث سنوات = لو توفاه الاجل عند الله تلتقي الخصوم ليست كثرة الكادر من يرهق التعليم فقط وانما الادارة ايضا ضع قوانين الدنيا جانبا وارفع يدك الى الله وتاكد انها لن ترجع خائبة = اعني المظلوم = افوا بالعهود

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