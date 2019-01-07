ضبط أكثر من 20 ألف مسدس بميناء مصراتة‎

ضبطت مصلحة الجمارك بمصراتة، اليوم الإثنين، 556 كرتونة تحوي أكثر من 20 ألف مسدس داخل حاوية بميناء مصراتة.

وقالت المصلحة عبر صفحتها على فيسبوك، إنه تم ضبط حاوية بحجم 20 قدمًأ تحتوي على مسدسات تركية من عيار 8 ملم مع بعض المواد المنزلية وألعاب الأطفال لغرض التمويه.

وأضافت المصلحة أنه بعد فرز وجرد البضاعة عثر على 556 كرتونة بواقع 36 مسدسًا في كل كرتونة، مشيرة إلى أن الحاوية كانت مستكملة للإجراءات الجمركية.

وسبق أن أعلنت السلطات الجمركية في ميناء الخمس قبل أيام ضبط شحنة من الأسلحة والذخائر مستوردة من تركيا ما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط المحلية.

وكانت وحدة التفتيش الآلي بمصلحة الجمارك أعلنت أمس الأحد اتلاف ثمانية أطنان من مخدر الحشيش بحضور الجهات المختصة، بعد ضبطها بميناء مصراتة في 3 يناير الجاري.

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