رئيس ديوان المحاسبة يكشف للأحرار وقوع اختلاسات بالملايين في بعض المصارف

قال رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك إن وكالة مصرفية تابعة لمصرف شمال إفريقيا، تسلمت سيولة خلال سنة 2017 بقيمة 30 مليون دينار، مبينا أنها استغلت من قبل مسؤولين بالمصرف في المضاربة.

وبين شكشك في تصريح خاص لليبيا الأحرار أن تسليم الأموال للمواطنين كان سيرفع سقف السحب للفرد الواحد إلى خمسة آلاف دينار.

وأشار رئيس الديوان في تصريحاته للأحرار إلى وقوع عدة عمليات اختلاس في القطاع المصرفي في الربع الثالث من عام 2018، الأولى منها بلغت 150 مليون دينار والثانية 65 مليون دينار إضافة إلى إيقاف عملية اختلاس لمبلغ 30 مليون في مصرف الجمهورية وتجميد الحسابات المتورطة فيها، منوها إلى أنهم يتتبعون الحاسابات التي استفادت من الأموال.

وذكر شكشك أن هذه الاختلاسات في الأموال المذكورة ساهمت في رفع سعر الصرف في السوق السوداء.

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