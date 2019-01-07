عندما تسللت حماس للدولة الليبية خلسة .. الجزء الثاني من مستندات قضية أمن الدولة 65 /17

ليبيا – متخذاً طريقة ” الهرب إلى الأمام ” وسيلته للرد على ” وثائق خلية حماس ” السرية التي كانت تعمل فى ليبيا بخلاف القانون وعن علاقته معها ، شن حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين هجوماً على صحيفة المرصد واصفاً إياها بالصحيفة الكاذبة المأجورة وذلك لنشرها جزءاً مما يتعلق به فى الوثائق .

فى بيان رد أصدره الحزب مساء السبت ، إستنكر العدالة والبناء ربطه بالإرهاب وذلك فى سياق رده البعيد كل البعد عن فحوى تقرير المرصد ( للإطلاع عليه إضغط هنا ) ، متجنباً الرد بوضوح عن ورود إسمه ككيان ذو علاقة ” بخلية حماس ” التي تم ضبطها فى طرابلس مطلع سنة 2017 وذلك وفقاً لوثائق الخلية ، وجاء إعلان تفكيكها على لسان مدير مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور .

كما إستنكر بيان الحزب الفارغ من مضمون الموضوع ، ما أسماه الزج بصورة رئيسه محمد صوان فى مقال المرصد رغم أن إسمه كان قد ورد فى وثائق ” خلية حماس ” من خلال مراسلة داخلية نشرتها المرصد كانت بين مسؤول العلاقات بالخلية الفلسطيني محمد البرش وزعيمها مروان الأشقر وأخرى مع قيادة الحركة فى غزة وقطر .

وجاء بيان حزب العدالة والبناء الذي توعد فيه بملاحقة المرصد قانونياً ، دعائياً وفارغاً من المضمون ، بحيث تجنب الرد على الوثائق وما ورد فيها وإقرار ” خلية حماس ” من خلال مستنداتها بوجود علاقة لها مع حزب العدالة والبناء بل وبأنها إجتمعت معهم فى مقر الحزب فى طرابلس وبعلاقتها مع حليف الحزب السابق زعيم حزب الوطن عبدالحكيم بلحاج أمير الجماعة الليبية الإسلامية المقاتلة ، وثائق هي ذاتها كانت محوراً للتحقيق فى مكتب النائب العام .

أما شبكة الرائد الإعلامية المقربة من الحزب ، فقد إنتهجت نهجاً تضليلياً آخراً عندما تداولت الموضوع بوقائع بعيدة تماماً عنه ، حيث زعمت بأن مانشرته المرصد كان تسريب للتحقيق من مكتب النائب العام بينما كانت الحقيقة هو أن مانُشر كان ملفاً داخلياً خاصاً بعناصر ” خلية حماس ” نفسها ومن داخلها قبل القبض عليها وليس تحقيقاً ليبياً ، وزعمت الشبكة أيضاً إمعاناً منها فى التضليل والخلط بأن الوثائق لا تحمل توقيع أو ختم حزب العدالة البناء ، دون أن تسال نفسها لماذا يجب أن تحمل توقيعه وهي ليست صادرة عنه ؟!.

إذاً هو وعلى مايبدوا تخبط أصاب الحزب وقياداته وإعلامه وهما اللذان لا يخفيان عدائهما الشديد لصحيفة المرصد منذ سنوات لأسباب غير معلومة ، إلا أن صحيفتنا وعدت فى تقريرها السابق الذي نشرته يوم الجمعة الماضية بنشر كل ملفات ” خلية حماس ” تباعاً ووضعها أمام الرأي العام الليبي لما إقترفته بحق البلاد ، وهاهي تفعل الآن .

حماس والعدالة والبناء .. العلاقة الخفية

عند إعلان مكتب النائب العام لنبأ القبض على خلية ” حماس ” الإرهابية منذ أكثر من عام والتي عُرفت باسم ” القضية 65 لسنة 2017 أمن دولة ” ، أكد بأن هناك أدلة قطعية تثبت إنتهاكها السيادة الليبية والعمل بخلاف القانون وتهريب السلاح وإفشاء أسرار عالية الحساسية عن ليبيا ، كل ذلك كان بناءً على ماتم ضبطه فى حوزة زعيمها ” مروان الأشقر ” المعتقل حالياً فى طرابلس من أرشيف وتقارير ومستندات عن فترة عملها فى ليبيا فى ملف متكامل تحصلت عليه صحيفة المرصد .

وقد تبيّن من خلال هذه الكمية الضخمة من الوثائق التي تخص الخلية وجود علاقة مبكرة مع حزب العدالة والبناء ، ففى وثيقة تعود لمطلع سنة 2013 وتنشرها المرصد كأول وسيلة إعلام فقد أحاط الرجل الثاني فى الخلية محمد البرش ، قيادة الحركة فى غزة بعزمهم توطيد العلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين الليبية وفتح قنوات تواصل مع ذراعها السياسي ” حزب العدالة والبناء ” وذلك بهدف جمع المال والتغلغل والسيطرة على المجتمع الفلسطيني فى ليبيا والتغلغل فى المؤسسات الليبية وجمع الأموال .

كما نص إقتراحه الذي تمت الموافقة عليه على الإلقتاء بمرشد إخوان ليبيا ” بشير الكبتي فى ذلك الوقت ” وزيارة مكاتب الإخوان فى طرابلس وبنغازي ومصراتة وزليطن والخمس ، ليس ذلك فحسب بل التغلغل فى مؤسسات ليبية هامة كوزارة الداخلية والخارجية والعدل إضافة لهيئة الأوقاف الإسلامية كما إتضح بأن هناك مؤسسات مجتمع مدني مستقلة فى ظاهرها وفى باطنها هي تابعة لحزب العدالة والبناء !.

لاحقا وفى بريد إلكتروني إطلعت عليه المرصد ، جرت الموافقة لخلية حماس ليبيا من قبل قياداتها على تنفيذ هذه الأنشطة ومن بينها عقد لقاءات تمت بالفعل داخل مقر العدالة والبناء بينها واحد مع مؤسسات المجتمع المدني التابعة له ، ومن هنا تشير وثيقة أخرى إلى أن مجموعة عالية الحساسية من ” حماس غزة ” دخلت إلى ليبيا بدعوى من عبدالحكيم بلحاج أمير الجماعة المقاتلة وعلى إثره إلتقت المجموعة أيضاً برئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان .

وكان المفاجئ فى هذا الموضوع بأن ” خلية حماس ليبيا ” وبالتنسيق مع جماعة الإخوان المسلمين الليبية كانت تعقد لقاءات غير معلنة مع حركة النهضة التونسية الإخوانية التي يتزعمها راشد الغنوشي ، وكان من بين أعضاء النهضة الذين يتحركون وقتها فى طرابلس خالد تريكي ومحمد الريان ، كما تشير وثائق أخرى ستنشرها المرصد لاحقاً إلى طبيعة العلاقة بين الخلية الحمساوية والنهضة التونسية على الأرض الليبية.

أما المفاجئة الأخرى التي إتضحت بعد سنوات من تاريخ هذه الوثائق ، فهي أن عضو النهضة خالد التريكي المذكور فى وثائق ” خلية حماس ” قد أُتهم فى شهر نوفمبر الماضي من قبل ” الجبهة الشعبية ” التونسية وهيئة الدفاع عن ” الشهيدين ” شكري بلعيد ومحمد البراهمي الذين إغتالهم المتطرفون فى تونس بالإنتماء للجناح السري للنهضة المتهم بتنفيذ الإغتيالات والتآمر على أمن الدولة التونسية .

إختراق للدولة

فى المجمل فأن هذا الجزء من تحركات ” خلية حماس ليبيا ” أو الوفد ” الحمساوي الأمني ” الذي زار البلاد قادماً من غزة ، لم يوجد له أي دليل على أنه قد تم بتنسيق داخل إطار الدولة الليبية ، غير أن المثبت الوحيد هو أن بلحاج كان المسؤول الأول عن الدعوة وتنسيق الزيارة.

أما حزب العدالة والبناء فقد تكفل بتقديم خدمات لـ ” الحمساويين ” تمكنوا بموجبها من النفاذ إلى مؤسسات حكومية ليبية كالأوقاف إضافةً لوجود نشاط آخر تم تحت شعار مؤسسات المجتمع المدني التابعة للحزب لجمع الأموال تحت بند العمل الخيري وآخر تم عبر التجمعات الطلابية حيث كان من ضمن ” خلية حماس ليبيا ” مسؤول طلابي فلسطيني يدعى نصيب شبير .

كما إتفقت ” الخلية ” مع حزب العدالة والبناء على التنسيق مع وزارة داخلية حماس التي كانت تسيطر على قطاع غزة على إنشاء شركة مقاولات تابعة لهم فى ليبيا وإستجلاب العمالة الفلسطينية لها على أن يذهب نصف أرباح الشركة لصالح الأيتام والفقراء أما النصف الآخر فوجهته غير معلومة ! .

ولم يقف الأمر عند هذا الحد أيضاً ، بل أن إحدى هذه الوثائق تشير إلى أن حزب العدالة والبناء نظم إجتماعاً بين ” رجال أعمال ليبيين ” وفلسطينيين مجهولين قاموا خلاله بجمع مبالغ مالية تزعم حركة حماس بأنها ذهبت للعمل الخيري فى قطاع غزة وتقول بأنها حولتها بطريقة ما إلى وجهتها فى القطاع نظراً لعدم وجود حركة مالية قانونية بين ليبيا وفلسطين .

إذاً هو ملف معقد وشائك عنوانه قضية ” أمن دولة ” وديدنها العمل السري والتعاون مع تنظيمات أجنبية تأسست على الأراضي الليبية بخلاف القانون وخارج مؤسسات الدولة الليبية وكان من الممكن أن تكون عواقبه وخيمة جداً على ليبيا بما يجر لها ويلات من الخارج لا طاقة لها بها ، إلا أن العيون اليقضة فى أجهزة الأمن بالعاصمة طرابلس ومن ثم النيابة ، قامت بما يجب أن تقوم به ، وأنهت هذا الخرق فى إنتظار ما ستسفر عنه التحقيقات خلال قادم الأيام .

ومن هنا تلفت صحيفة المرصد نظر حزب العدالة والبناء وزعيمه وأعضائه ومسؤوليه فى تلك الفترة بأن حق الرد لهم مكفول حصراً على ماورد عنهم فى هذه الوثائق وتسمية الأمور بمسمياتها بدل إصدار البيانات البعيدة عن الموضوع والفارغة من المضمون .

يــــــتـــــــبـــــــع …

المرصد – خاص

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