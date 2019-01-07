غسان سلامة يصل إلى الجزائر لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا

الجزائر- سبوتنيك. وقال وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل في تصريح صحفي للتلفزيون الجزائري عقب اجتماعه مع سلامة “تحادثنا حول الأوضاع في هذا البلد الشقيق وسبل دعم مسار التسوية الذي تقوده الأمم المتحدة، وقد أكدت مجددا خلال هذا اللقاء على موقف الجزائر الداعم لحل سياسي قائم على الحوار الليبي والمصالحة الوطنية”.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية الجزائرية فإن “هذه الزيارة تدخل في إطار التشاور الدائم بين الجزائر والأمم المتحدة حول الوضع في ليبيا، وستسمح بمناقشة التطورات المسجلة في ليبيا على المستوى السياسي والأمني وتطبيق الإجراءات المتخذة في إطار مخطط عمل الأمم المتحدة من أجل تسوية الأزمة الليبية”.

وتدعم الجزائر مجمل مساعي الأمم المتحدة للحوار والمصالحة في ليبيا، وتشجيع كل الأطراف الليبية على الحوار وتقديم التنازلات لبدء مسار بناء وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية.