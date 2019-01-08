عبدالله الغرياني ضحية ” الزُّبير ” يوجه رسالة لقوة الردع الخاصة

ليبيا – علّق الناشط بحراك ” لا للتمديد ” عبدالله السنوسي الغرياني الناجي من محاولة إغتيال بعبوة ناسفة فى بنغازي مطلع 2014 عن إعتقال قوات الردع الخاصة في طرابلس للإرهابي عماد بارود الغريانى الشهير المكنى بـ ” بالزبير .

وفى بيان شخصي تلقته منه صحيفة المرصد اليوم الإثنين قال الغرياني الذي لازال يتلقى العلاج فى ألمانيا أن الإطاحة بهذا الإرهابي تمت بعد بلاغات ومتابعة من بعض الأشخاص في بنغازي وطرابلس وبتعاون مع قوة الردع الخاصة ، مشيداً بهذه العملية والجهود الأخرى المبذولة بالخصوص . .

وأكد الغرياني على أن ” الزبير ” كان من الأشخاص الأوائل الذين ضايقوه حيث يقطن فى منطقة البركة ببنغازي قبل إصابته البليغة فى محاولة الإغتيال وقال :

” الزبير كان هو المسؤول على تجنيد شباب منطقتنا تحت جناح جماعة انصار الشريعة ، ومن ثم قام بتهديدى بشكل علنى ومباشر في أوائل عام 2013 ولأكثر من مرة داخل المنطقة وعندما تحديته وأمرته بأن يبتعد عن هذا الأسلوب غير اللائق والذي قد يسبب مشاكل كبيرة بيننا كجيران وأقارب ويضر بالعلاقة الأسرية بين عائلتى والتى تعتبر من أعمدة آل الغريانى في منطقة البركة وبنغازي وبرقة عامةً لم ينصاع وأرسل المزيد من التهديدات المبطنه مع بعض الأقارب الذين فروا من بنغازي بعد إنطلاق معركة الكرامة ” .

وأضاف : ” فى أحد الأيام قام فرد من كتيبة أنصار الشريعة هو المدعو عبدالرؤوف فتحى بعيو بالتعرض لى أثناء قيادتي لسيارتي الخاصة عند جزيرة دوران البركة وأرغمنى على الوقوف حيث كان يستقل سيارة نوع كيا ( كنتر ) عليها ثلاجة أغذية وحاول إنزالى وكان معه مرافقه ولكن لم ينجحو لوقوف احد المارة ماجعلهم يفرون من المكان وذهبت بعد هذه الواقعة لمقر أنصار الشريعة داخل كتيبة الفضيل بوعمر وأبلغتهم بصفتى ناشط حقوقى ومدني وأعلمتهم بإبلاغي رفاقى في بالقدوم لكم لضمان عدم غدركم بي وحملتهم مسؤولية ما يحدث لي من خطر من قبل المدعو بعيو والمدعو الزبير قبل إستهدافي بأربعة أشهر تقريباً وقامو بتسجيل محضر وأخذو رقم هاتفي وقالو سوف نتصل بك لاحقاً ” .

يتابع الغرياني سرد ذكرياته المريرة مع هؤلاء الإرهابيين الذين سببوا له فى إعاقة دائمة قائلاً : ” بعد النقاش مع الأخوة المعنيين وذهبت كذلك لأحد أقارب المدعو بعيو وأبلغته بأن يتحمل تصرفات إبن شقيقته ولكن رد بأن لا علاقة له به الأمر الذي جعلنى أهرب من المنزل وأختفى لمدة داخل بيوت الطلبة في جامعة بنغازي من ثم خرجت لمدة شهر ونصف للإلتحاق بحراك لالتمديد والتفاعل مع إتحادات الطلبة في الجامعة وهنا كانت فرصتهم وفرصة من اتفق معهم على الهدف للتخلص مني وجعلي عبرة لباقى رفاقى ولكن الله كان خير الحافظين وعلى هذا الاساس وغيرها من جرائم عُين الإرهابي الزبير كأول المتهمين بتفجيري داخل سيارتي في محاضر الأمن ” .

ويقول الغرياني أن المكنى الزبير لم يكتفي بهذا الحد من التحريض والتهديد بل قام بالاتصال بأحد أعيان وكبار الأسرة اثناء تواجده في فرنسا للعلاج بعد التفجير وهددهم باستهداف عوائلنا داخل بيوتها في منطقة البركة بالقذائف انتقاماً منه ومنهم ومن موقفهم الداعم لعملية الكرامة ومحاربة الارهاب ونصرة الدولة ومؤسساتها .

يضيف : ” وفعلاً بعد أسابيع سقطت قذائف بجوار منازلنا في منطقة البركة وإحداها على حديقة عامة قتل فيها للأسف عدد من المواطنين والأطفال وكانت مجزرة بكل ما تعنيه الكلمة، شخصياً إستبعدت وقتها بأنه من يقف خلفها ولعدم إبلاغ الأسرة بتهديداته لهم ولكن بعد تحري علمت بأن لاوجود لشيء يخص الدولة أو المؤسسات الامنية والعسكرية بجوار منازلنا حيث كانت كلها منهارة ومدمرة عدا منازلنا وبذلك تحققت تهديدات هذا الإرهابي ” .

وبإسمه وبإسم كل الضحايا الذين إستهدفهم الإرهابي عماد الغرياني وتنظيمه التكفيري ، ناشد عبدالله آمر قوة الردع الخاصة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في بنغازي ومدها بالمعلومات التى قد تعزز الأدلة المادية ضد هؤلاء الإرهابيين أو ترحيلهم وتسليمهم للأجهزة الأمنية فى بنغازي بأسرع وقت مشيراً أن قيام الردع بهذا الأمر يعني أنهم قدمو مثالاً على الحرص على وحدة الوطن وأمن ترابه وسلامة مواطنيه .

وختم الغرياني قائلاً : ” دعوت الله ومن أول دقيقة في عمري الجديد الذي أمده لي وأثناء نزيف جراحي بأن ينتقم ويقتص لى من هولاء المجرمين والقتلة ولم ولن أؤمن يوماً بالإنتقام والثأر والتحريض وأدعوا للعدل والمحاسبة والقصاص عبر القضاء فقد كنت وسأبقى من أنصار دولة المؤسسات والعدالة والقانون ويحق لعماد بارود الدفاع عن نفسه ويحق لنا محاكمته وتقديم كل الأدلة المادية التى لدينا ” .

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