توقعات الحالة الجوية والامطار في مختلف انحاء ليبيا اليوم

توقع خبراء الارصاد في تقرير صادر اليوم اذا استقرار تدريجي على الاجواء حيث يشمل مناطق الشمال الغربي ثم لاحقا مناطق الخليج والشمال الشرقي هذا الاستقرار لن يدوم طويلا حيث نتوقع نزول هواء قطبي شديدة البارودة حيث يشمل اولا مناطق الشمال الغربي من مساء يوم الجمعة مع عودة الامطار من يوم السبت والتي نتوقع باذن الله ان تكون بكميات هامة.

وبحسب التقرير تشهد مناطق الشمال الغربي استقرار تدريجي على الاجواء الاستقرار سيكون واضح يوم الاربعاء والخميس بحيث تكون السماء يوم الغد صافية الي ظهور بعض السحب الرياح غربية خفيفة الي معتدلة السرعة درجات الحرارة القصوي تتراوح مابين 14 إلى 16 درجة ولاتتجاوز 12 درجة على المرتفعات الجبلية.

ووفقا للتقرير يشهد طقس مناطق الخليج سماء قليلة السحب مع فرصة سقوط بعض الامطار الخفيفة من حين الي اخر الرياح شمالية غربية خفيفة الي معتدلة السرعة درجات الحرارة القصوي تتراوح مابين 15 الي 16 درجة.

فيما يتوقع أن يكون طقس مناطق الشمال الشرقي ان تبقي الاجواء باردة مع سماء قليلة السحب تتكاثر من حين الي اخر مع هطول امطار متفرقة وتبقي فرصة سقوط بعض الثلوج الخفيفة على مرتفعات الجبل الاخضر الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة قد تنشط احيانا درجات الحراارة منخفضة بالاخص على مرتفعات الجبل الاخضر بحيث تتراوح مابين 12 إلى 14 درجة ولاتتجاوز 8 درجات على مناطق الجبل الاخضر.

ويشهد طقس مناطق الوسط والجنوب اجواء مستقرة نسبيا مع منتصف النهار ومائلة للبرودة بشكل ملحوظ اثناء الليل وفي الصباح الباكر مع سماء صفية ورياح خفيفة الي معتدلة السرعة درجات الحرارة القصوي تتراوح مابين 15 الي 18 درجة.

البحر

ويكون الطقس وحركة البحر على الساحل الغربي سيكون خفيف الموج ارتفاع الموج لايتجاوز 0.75 متر درجة حارارة سطح اليحر 17 درجة مئوية والرؤية جيدة.

بينما يشهد طقس ساحل الخليج البحر خفيف الموج الي قليل الاضطراب ارتفاع الموج لايتجاوز 1.50 متر درجة حرارة سطح البحر 17 درجة مئوية والرؤية جيدة.

الساحل الشرقي البحر يبقي البحر مضطراب الي شديدة الاضطراب ارتفاع الموج يتراوح مابين 2.00 الي 3.50 متر درجة حرارة سطح البحر 17 درجة مئوية والرؤية جيدة الي متوسطة.