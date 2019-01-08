العامة للكهرباء: رفعنا الإنتاج إلى مستويات قياسية

ثمنت الإدارة التنفيذية للشركة العامة للكهرباء جهود مهندسي وفنيي الإدارة العامة للإنتاج والإدارة العامة للتحكم والإدارات المساعدة.

وأشارت الإدارة في بيان لها أن هذه الجهود أثمرت عن رفع الطاقة الإنتاجية ودعم الشبكة الكهربائية بمعدلات عالية لتصل لأول مرة إلى 6050 ميغاوات بعد إجراء أعمال الصيانة لعدد من الوحدات الإنتاجية القائمة من دون دخول وحدات إنتاجية جديدة.

وأشادت الإدارة بهذه الجهود لكونها تهدف إلى رفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتخيف المعاناة عن المواطنين من خلال تقليص العجز وعدد ساعات طرح الأحمال متمنية على المهندسين والفنيين المحافظة على مستويات الأداء الحالية.

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