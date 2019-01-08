أسماء | السراج يشارك بوفد موسّع فى قمة بيروت ولا مشاركة لأعضاء الرئاسي

ليبيا – يعتزم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج المشاركة هذا الشهر فى أعمال القمة العربية التنموية الإقتصادية التي ستنعقد ليوم واحد على مستوى القادة فى بيروت يوم 19 يناير الجاري .

وسيشارك السراج بدءً من يوم 16 يناير وحتى 20 من ذات الشهر بوفد ” رئاسي ” مُوسع يضم 28 شخصاً بينهم حرمه ووزير الخارجية محمد سيالة وحرمه ، وزير الإقتصاد علي العيساوي إضافة لعدد من مستشاري السراج الإعلاميين والأمنيين والسياسيين .

ووفقاً لمراسلة نشرتها وسائل إعلام محلية ، فقد أحاطت مندوبية ليبيا فى الجامعة العربية نظيرتها اللبنانية بأسماء وصفات هذا الوفد الذي ضم أيضاً المستشار الخاص بالسراج الطاهر السني وسكرتيره المعتصم الضاوي ومصوره الشخصي شعبان الكميشي إضافة لرئيس المندوبية نفسها صالح الشماخي .

كما يضم الوفد 6 أفراد حماية من حرّاس السراج و 4 موظفيم آخرين من مكتبه كرئيس للمجلس الرئاسي فيما لم تتضمن القائمة أسماء أي أعضاء آخرين من المجلس للمشاركة ضمن هذا الوفد .

ويأتي عدم مشاركة أي أعضاء آخرين من المجلس الرئاسي فى هذا الوفد فى ظل تصاعد للخلافات بين السراج وبعض الأعضاء الآخرين الذين باتوا يتهمونه صراحة بالتفرد بالقرار ومحاباة المقربين منه على حساب روح التوافق داخل المجلس .

المرصد – متابعات

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