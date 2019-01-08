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«النواب» يوافق على إلغاء تبعية الجفرة لإقليم طرابلس وضمها إلى فزان

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

وافق أعضاء مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مذكرة قدّمها نواب ممثلون عن إقليم فزان، تطالب بإلغاء تبعية منطقة الجفرة لإقليم طرابلس في قانون الاستفتاء، مستندين إلى تبعيتها الجغرافية والتاريخية لـ«فزان».

وقال الناطق باسم المجلس عبد الله بليحق، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، لإنّ رئاسة البرلمان أحالت المذكرة إلى اللجنة التشريعية لإقرار صيغة التغيير اللازمة.

وأضاف أنّ 90 نائبًا حضروا جلسة اليوم ، إذ جرى مناقشة أيضًا بعض القضايا الداخلية للمجلس، ومن بينها إعادة تشكيل اللجان ووضع حد للنواب المتغيبين، قبل أن تُعلق الجلسة للاستكمال الأسبوع بعد المقبل.

وأشار بليحق إلى أن الجلسة المقررة الأسبوع بعد المقبل ستتناول قانوني انتخاب رئيس البلاد، وتنظيم عمل النقابات والاتحادات والروابط.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • يمكن ضم ليبيا لتشاد , ليش لا , وضم بنغازي للاسكندرية ليش لا و و و و …….. بالله عليكم هل هذا يحل مشكلة ليبيا .؟؟؟……… لاحول الله .ليبيا واحدة وستظل واحدة .

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    • فاضين ماعندهمش حرفه مش لاقين مايديروا. كل الإعلام مشغول يتكلم على طرابلس والسراج وباشاغا وطبرق مهموله ولا واحد حتى معدل عليهم وما يخرج من قراراتهم. وهم عارفين أن هذا الانقسام لا يتم بدون تسويط أهل الجفره وتسويط أهل طرابلس وموافقة نواب طرابلس والمحكمة العليا. تهرطيل زايد من مجلس قراراته ملغيه كما قالت استفاني ويليامز.

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  • مجلس النواب \ حضر اليوم 90 نائبا وعلقت الجلسه للاسبوع بعد القادم و الذى يحصل فى الاسبوع بعد القادم سيتغيب الذين حضرو اليوم وتعلق الجلسه الى…………………….\ قال المثل شبعان ما بكى هم جعان الساده النواب مرتباتهم وميزاتهم تصل الى 20.000 الف دينار اغلب الليبيين لاتتعدى مرتبهم 700 دينار اما هذه الديمقراطيه والا بلاش

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