«النواب» يوافق على إلغاء تبعية الجفرة لإقليم طرابلس وضمها إلى فزان

وافق أعضاء مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مذكرة قدّمها نواب ممثلون عن إقليم فزان، تطالب بإلغاء تبعية منطقة الجفرة لإقليم طرابلس في قانون الاستفتاء، مستندين إلى تبعيتها الجغرافية والتاريخية لـ«فزان».

وقال الناطق باسم المجلس عبد الله بليحق، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، لإنّ رئاسة البرلمان أحالت المذكرة إلى اللجنة التشريعية لإقرار صيغة التغيير اللازمة.

وأضاف أنّ 90 نائبًا حضروا جلسة اليوم ، إذ جرى مناقشة أيضًا بعض القضايا الداخلية للمجلس، ومن بينها إعادة تشكيل اللجان ووضع حد للنواب المتغيبين، قبل أن تُعلق الجلسة للاستكمال الأسبوع بعد المقبل.

وأشار بليحق إلى أن الجلسة المقررة الأسبوع بعد المقبل ستتناول قانوني انتخاب رئيس البلاد، وتنظيم عمل النقابات والاتحادات والروابط.

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