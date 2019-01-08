الشركة العامة للكهرباء: تمكنا من رفع الطاقة ودعم الشبكة

أعلنت الإدارة العامة للإنتاج، والإدارة العامة للتحكم، والإدارات المساعدة بالشركة العامة للكهرباء، أنها تمكنت من رفع الطاقة الإنتاجية، ودعم الشبكة الكهربائية، بمعدلات عالية تصل لأول مرة إلى 6050 ميجاوات.

وحسب صفحة الشركة العامة للكهرباء على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك “، فإن رفع الطاقة الإنتاجية جاء بعد أعمال الصيانة، لعدد من الوحدات الإنتاجية القائمة، دون دخول وحدات إنتاجية جديدة.

وأوضحت الشركة أن ذلك سيخفف المعاناة عن المواطنين، ويؤدي إلى تقليص العجز، وعدد ساعات طرح الأحمال، داعية المواطنين إلى المحافظة على مستوى الأداء الحالية.

وتقدمت الشركة العامة للكهرباء، بالشكر والتقدير لمهندسي وفنيي الشركة، الذين أجروا أعمال الصيانة، ورفعوا من كفاءة الشبكة الكهربائية.

من جانبها أعلنت إدارة الموارد البشرية، بالشركة العامة للكهرباء، عن تفعيل الموقع الالكتروني للشركة، والعودة إلى نشر التعميمات والمنشورات، التي تنظم عمل الشركة العامة للكهرباء.

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