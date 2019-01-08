برلماني ليبي: حل الأزمة الليبية في هيكلة الرئاسي والاستفتاء على الدستور 

قال عضو مجلس النواب، عن بلدة الزنتان، عبد السلام نصية، إن إعادة هيكلة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وتوحيد مؤسسات الدولة، والاستفتاء على مشروع الدستور، هو الطريق الأقرب والحل الأمثل للأزمة الليبية.

وأضاف نصية، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، اليوم الثلاثاء، أن ذلك ينهي حالة الفوضى، والفساد الإداري والمالي، ويمكّن من إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وجاء ذلك ردا منه على ما يجري من خلافات بين أعضاء المجلس الرئاسي، بخصوص عدة قضايا، من بينها الخلاف على تكليف وزير جديد للصحة، وتكليف رئيس لهيأة الرقابة الإدارية.

وأصدر نواب رئيس المجلس الرئاسي، لحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق، وفتحي المجبري، وعبد السلام كجمان، بيانا، أمس الإثنين، يرفضون فيه ما جاء في تعميم رئيس المجلس الرئاسي، السبت الماضي، بشأن تكليف سليمان الشنطي رئيسا لهيأة الرقابة الإدارية.

وطالب البيان رئيس ديوان المحاسبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، والوزراء، ورؤساء الهيآت، عدم الاعتداد بما جاء في تعميم السراج، الذي استند فيه على رسالة من رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، تقضي بإعفاء نصر حسن من منصب رئيس هيأة الرقابة، بعد أن أبدى عدم رغبته في الاستمرار، بحسب رسالة المشري.

وقال البيان إن الاتفاق السياسي الليبي، في مادته الخامسة عشر، يقضي بالتشاور بين المجلس الأعلى للدولة، ومجلس النواب، بشأن تكليف مسؤولي المناصب السيادية، كما ينص على أن إعفاء مسؤولي هذه المناصب، هو من اختصاص مجلس النواب فقط.

وفي وقت سابق دعا نائب رئيس المجلس الرئاسي، لحكومة الوفاق الوطني، أحمد معيتيق، إلى إيقاف قرار تعيين وزير الصحة الجديد، احميد محمد بن عمر، بدعوى عدم عرض القرار على المجلس الرئاسي للمصادقة عليه.

وقال معيتيق، في خطاب موجه إلى رئيس المجلس الرئاسي، إن الاتفاق السياسي ينص على أن تعيين وإعفاء الوزراء، يتخذ بالتشاور بين رئيس المجلس ونوابه، والتصويت عليهم بالأغلبية، على أن يكون الرئيس أحد الموافقين.

ووجه مكتب معيتيق منشورا إلى وزراء الدولة، والوزراء بحكومة الوفاق الوطني، ورؤساء ومديري الهيآت والمراكز وما في حكمها، يعلمهم بأن الوزير الجديد المشار إليه في تعميم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، لا صفة له.

وطالب خطاب مماثل صادر من معيتيق، وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني، بعدم الالتفات إلى الإجراءات المتخذة من قبل وزير الصحة المفوض، مبررا ذلك بانفراد رئيس المجلس الرئاسي في قرار تعيينه.

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