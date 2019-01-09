سلامة يكشف أوليات خطته لحل الأزمة الليبية

طالب المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، مجلس الأمن الدولي بالعمل على دعم الخطة الموضوعة لبناء دولة ليبية ديمقراطية.

وأكد سلامة- خلال مقابلة مع قناة “الحرة” الإخبارية اليوم الأربعاء على هامش زيارته للجزائر- أن خطة العمل الأممية تدفع باتجاه توافق القوى السياسية الليبية المختلفة، قائلا “خطة الطريق تبدأ بانتخابات نيابية ثم استفتاء على الدستور يليه إجراء انتخابات رئاسية قبل نهاية العام الجاري”.

وأكد سلامة، أن فور نجاح الاتصالات التي يقوم بها في الوقت الحالي، سيتم توجيه الدعوة للملتقى الوطني، مشيرا إلى التباين في المواقف بين الأطراف الليبية حول الدستور، وقانون الانتخابات.

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