بالمستندات ..زوجتا السراج وسيالة ضمن الوفد الليبي إلى القمة العربية الاقتصادية ببيروت

العنوان-طرابلس

أظهرت رسالة صادرة من مندوبية ليبيا لدى جامعة الدول العربية أن السيدة حرم رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، والسيدة حرم وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، من ضمن أعضاء الوفد الليبي المشارك في أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة ببيروت.

و بينت الرسالة الموجهة من مندوبية ليبيا لدى جامعة الدول العربية، إلى المندوبية الدائمة للجمهورية اللبنانية لدى جامعة الدول العربية، أحالت فيها قائمة بأسماء الوفد.

هذا ويتكون الوفد بحسب الرسالة من 28 عضوًا، من بينهم وزيري الخارجية والاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني، ورئيس المجلس الرئاسي وحرمه.

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