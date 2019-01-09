مكتب النائب العام يطالب المجلس الأعلى للقضاء بإيقاف أحد أعضائه ؟

طالب رئيس قسم التحقيقات، بمكتب النائب العام الصديق الصور، من المجلس الأعلى للقضاء، إيقاف عضو الهيأة القضائية، نصر علي حسن، والذي يشغل حاليا رئيس هيأة الرقابة الإدارية، حتى تمام إجراءات التحقيق الجارية معه.

وأشار الصور إلى أن طلبه بإيقاف عضو الهيأة القضائية، جاء بناء على قانون نظام القضاء الذي يجيز للمجلس الأعلى للقضاء، إيقاف أحد أعضائه عن مباشرة أعمال وظيفته التي انتدب إليها، أثناء إجراءات التحقيق في جريمة ارتكبها، بناء على طلب من النائب العام.

وجاء ذلك في بيان لمكتب النائب العام، أشار فيه إلى أن بلاغات مرفوعة ضد عضو الهيأة، ورئيس الرقابة الإدارية، باشر المكتب في التحقيق فيها، مضيفا أن هذه البلاغات، قد مورست أثناء تأدية رئيس الرقابة لمهامه.

وقال الصور إن التحقيقات مع عضو الهياة القضائية، تمت بناء على الإذن الممنوح للنيابة العامة، من قبل لجنة منح الإذن، بالتحقيق مع أعضاء الهيآت القضائية.

وكان القائم بمقام النائب العام، إبراهيم مسعود علي، قد خاطب كلا من رئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، ورئيس المجلس الرئاسي، ورئيس إدارة التفتيش القضائي، بشأن التحقيق مع رئيس هيأة الرقابة الإدارية، في وقائع فساد مالي وإداري، وسوء استخدام لسلطته.

وأكد الخطاب مطالبته، بحبس رئيس الهيأة ستة أيام على ذمة التحقيق، ومنح الإذن بحبسه ثلاثين يوما، مؤكدا أن التحقيقات معه لا تزال مستمرة.

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