سلامة: تحديد صلاحيات الرئيس ثم الانتخابات

قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، إن هناك توافقا على أن الانتخابات الرئاسية في ليبيا “غير ممكنة” قبل أن يتم تحديد صلاحيات رئيس البلاد في نص دستوري واضح.

وأشار سلامة في تصريحات إلى أهمية وجود قاعدة دستورية صلبة قبل الانتقال للانتخابات الرئاسية” في ليبيا.

وبين المبعوث الأممي أن مهمة البعثة تتعلق بـتحسين المعيشة وإعادة الحياة تدريجيا إلى المواطن، والتواصل مع مختلف الأطراف الليبية السياسية والمسلحة لإنجاح الملتقى الوطني المرتقب.

وكان سلامة قد حدد في إحاطة لمجلس الأمن في نوفمبر 2018، ربيع 2019 كموعد لإجراء الانتخابات في ليبيا، والمؤتمر الوطني الجامع في الأسابيع الأولى من 2019.

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