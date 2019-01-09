اخبار ليبيا الان

بينها جثة والي ولايات ليبيا التابع لداعش…الهلال الأحمر درنة ينتشل جثث من مقبرة جماعية

تم النشر منذُ 20 ساعة
تعليق
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24
انتهت المعركة الكبرى لتحرير مدينة درنة من التنظيمات الإرهابية ولم يتبقى إلا مجموعة متحصنة في أحد الأحياء وتحديدًا في “المدينة القديمة” تحاصرها القوات المسلحة، فمنذ إعلان تحرير المدينة بدأت تعود إليها مظاهر الحياة الطبيعية وعودة سكانها والمهجرين والنازحين منها.

وتشهد مدينة درنة منذ إعلان التحرير وطرد وهزيمة التنظيم الإرهابي منها انتشار الدوريات الأمنية من عناصر القوات المسلحة ووزارة الداخلية التابعة للحكومة الليبية المؤقتة والتي اختفت عن شوارع المدينة لأكثر من أربعة أعوام.

وفر من يستطيع الفرار من عناصر الجماعات الإرهابية من المدينة عقب اشتداد المعارك وقتل من قتل والقليل منهم محاصر الآن في آخر معاقلهم ولم يتبقى من أثرهم إلا بقايا جثث بعضهم في القبور التي اكتشفها الهلال الأحمر درنة اليوم الأربعاء في مقبرة جماعية في مشتل زراعي في منطقة الفتايح شرقي المدينة.

وفي هذا الصدد، كشف مصدر مطلع من مدينة درنة أن الهلال الأحمر في المدينة تمكن من انتشال جثتين من مقبرة جماعية تضم ما يقارب 50 قبرا دفنت في ( المشتل الزراعي ) بمنطقة الفتايح شرقي المدينة.

وأضاف المصدر أن هذه الجثث ترجع إلى عناصر تنظيم الدولة والتي قضت خلال المواجهات التي دارت مع عناصر مجلس شوري مجاهدي درنة المنحل ومنها قتلت نتيجة المواجهات مع القوات المسلحة الليبية بالإضافة إلى الضربات الجوية للسلاح الجو الليبي وهذا خلال الأعوام 2014 و 2015 و 2016 وبعضها لمواطنين تمت تصفيتهم خلال السنوات الماضية على أيدي الجماعات المتطرفة.

وأكد المصدر أنه نظرا لصعوبة التربة وطبيعة الأرض الوعرة وتزاحم القبور تحتاج إلى حرص في عملية الانتشال وأدوات خاصة اضطر إلى تأجيل العمل لانتشال بقية رفات الجثث بحسب ما تقرره إدارة الهلال الأحمر درنة.

وأفاد المصدر أن من بين المدفونين بتلك المقبرة الجماعية والي ولايات ليبيا لدى تنظيم الدولة الإرهابي “داعش” العراقي الجنسية المدعو وسام نجم الزبيدي والمكنى “أبو_نبيل الأنباري” أو “أبو المغيرة القحطاني” والذي كلف من قبل أمير التنظيم الإرهابي أبوبكر البغدادي.

وأوضح المصدر أن الزبيدي قدم إلى ليبيا في أوائل العام 2014 وتحديدا كان أول تواجد له في مدينة بنغازي ثم انتقل إلى سرت ليستقر به الحال في مدينة درنة، وفي 14 نوفمبر 2015 شنت طائرات أمريكية غارات على مواقع تنظيم الدولة في منطقة ( الفتايح ) شرقي مدينة درنة واستهدفت مزرعة كانت مقر لقياداتهم أدت إلى مقتل 7 عناصر من التنظيم ومن بينهم والي ولايات ليبيا وبالإضافة إلى المتطرف حمزة القاضي من مدينة درنة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • داعش ولا غيره انتهي كل شي
    المشير ياسادة
    يالواء بوخمادة ياناضوري من الاخير المشير المشير
    ياحكماء يامشايخ ما تعبو ا نفسكم لانبو منكم حد
    لا نريد فرج اقعيم ولا الوكواك ولا بلعيد الشيخي ولا بوخمادة ولا السراج ولا باشاغا ولا الناضوري ولا البرعصي ولا امطلل ولا اي حد فكلهم جنود عند المشير
    المشير المشير المشير ياخنازير حتى ولو قدمت مع المشير فانكم جنود عنده ياجبناء
    بالرغم من كثرة النصائح من علماء السلفية منهم العلامة رسلان والفوزان والمدخلي وغيرهم ولكن بدون جدوى
    فالي الكل الي الجميع من خرجوا على ولي امرنا الشرعي الصائم الشهيد معمر العقيد
    الي من يسموا انفسهم بالثوار وكل التشكيلات المسلحة سواء كانوا صغار كباء نساء رجال اطباء مهندسون محامون رجال اعمال فنيون طلبة غيرهم فكلهم يعتبروا من الخوارج لانهم خرجوا على ولي امرنا الشرعي فاقول لكم مازال ماشفتوا شي ايها الاوغاد
    مازال ماشفتوا شي يامن تدعون انفسكم بالثوار او السلفية او ا مكافحة الجريمة و يا ردع الخونة
    فان الشباب السلفية الحقيقيين في بنغازي الكرامة لن يبقوا مكتوفي الايدي حتى ندمر كل من خرج علي ولي امرنا الشهيد الصائم معمر القذافي و هلاك كل من خان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخان اخواننا في التيار السلفي في ليبيا
    نحن عندنا في التيار السلفي بليبيا كل من خرج عن ولي امرنا الشهيد معمر القذافي ايا كان سواء عسكرييون او مدنييون اطباء او مهندسون او غيرهم او منضمون للسلفية نرو فيه من الخوارج لانه خرج على ولي امرنا الشرعي يا مبتدعة يا مجرمين .
    وهذه احدى وصايا الشيخ العلامة رسلان والفوزان ومحمد و ربيع المدخلي يا ردع الخونة فالسلفية منكم براء
    اخوكم حسين الدرسي الليثي بنغازي ـ احد جنود المشير خليفة حفتر و القادة محمود الورفلي واشرف الميار وعبدالفتاح بن غلبون فهؤلاء قادتي وأمرائي الشيخ رسلان والفوزان محمد و ربيع المدخلي يا فسقة يا خائني السلفية في كل ليبيا يا مبتدعة يا مجرمين .

    رد