المتوسط:

كشفت مصادر عن اندلاع اشتباكات في سبها بين مسلحين من قبيلتي الحساونة والقذاذفة.

وأكدت المصادر، ” إن الاشتباكات جاءت على خلفية مقتل شخص من الحساونة”.

وأوضحت المصادر، ” أنه ترددت أنباء عن هجوم مسلح على مقر مديرية سبها من قبل المسلحين مجهولين”.

The post اندلاع اشتباكات في سبها بين قبيلتي الحساونة والقذاذفة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية