تحريات مديرية أمن بنغازي يضبطون مروجي ممنوعات

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تمكنت وحدة التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي من جمع معلومات عن بعض المطلوبين من ذوي السوابق يتجولون بسياراتهم ومعهم كميات من الممنوعات كحبوب الهلوسة والمخدرات والخمور.

تم إعداد كمين بالإشتراك مع أعضاء الخطة الأمنية رقم 4 لتأمين مدينة بنغازي وضواحيها ورصد وجمع أكبر معلومات عن المطلوبين ومن ثم تجهيز استيقافات مفاجئة لهم .

تمكن أعضاء الخطة -حسب ما أوردت الصفحة الرسمية للمديرية – من ضبط سيارة هونداي معتمة بعد أن تم رصدها تحمل كمية من حبوب الهلوسة ومن المخدرات والخمور معدة للبيع إضافةً إلى مبلغ مالي .

حاول أحد المطلوبين – أثناء عملية الضبط – رمي قنبلة رمانة 36 ولكن بجهود أعضاء الخطة بالكامل تم السيطرة على الوضع و إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المتهمين إلى جهات الاختصاص .

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