الإفراج عن ميلاد دامان مدير الأمن الداخلي السابق بنظام القذافي

العنوان-طرابلس

أفرجت السلطات القضائية عن العميد ميلاد سالم ميلاد دامان مدير مكتب الأمن الداخلي في طرابلس في عهد النظام السابق بعد فترة السجن التي قضاها بمؤسسة الاصلاح والتأهيل بسجن الكلية الجوية مصراته والتي تجاوزت 7 سنوات.وأكد مقربون من دامان أنه وصل إلى مدينة ترهونة بعد الإفراج عنه لأسباب إنسانية بعد تدهور حالته الصحية وضغوطات من حكماء قبيلة المقارحة بالجنوب الليبي للإفراج عن دامان ومنصور ضو .

وكان عميد المحامين التونسيين السابق بشير الصيد قد قال إن ميلاد دامان اختطف من تونس وأقتيد من المنزه بالعاصمة التونسية في مطلع 2012 الى العاصمة الليبية طرابلس مقابل صفقة أجراها المجلس الوطني الانتقالي مع السلطات التونسية لتسليم دامان والبغدادي المحمودي وعدد من كبار الشخصيات في عهد النظام السابق لدولة الليبية

وأصدرت المحكمة الجنائية طرابلس حكما في عام 2015 بالإعدام رمياً بالرصاص على ميلاد دامان وسيف الاسلام القذافي وعبدالله محمد السنوسي وبوزيد دورده ومنصور ضو ابراهيم وعبدالحميد منذر مختار الغني وعمار وعويدات الغندور , قبل أن يصدر مجلس النواب قانوناً بالعفو العام

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