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قضية هانيبال القذافي تعود للواجهة

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عادت قضية توقيف هانيبال القذافي في لبنان إلى الواجهة مع دعوة وزير العدل اللبناني “سليم جريصاتي” التفتيش القضائي للاطلاع على مضمون كامل ملف القضية والتحقّق من تفاصيله.

وجاءت هذه الدعوة بهدف “التأكد من خلو ملف قضية هانيبال من المخالفات والتجاوزات للنصوص القانونية التي تضمن حقوق الموقوفين قبل محاكمتهم، ودراسة الجدوى من الإبقاء على التوقيف” وفقاً لما ورد في كتاب الوزير اللبناني الذي وجهه إلى رئيس هيئة التفتيش القضائي، القاضي بركان سعد.

وعزا جريصاتي دعوته إلى رسالة موجهة من قبل اللجنة الدولية لحقوق الإنسان، إضافة للحملات الإعلامية المكثفة في الآونة الأخيرة، ومطالبات باستعادة هانيبال من الدولة الليبية، وسوريا التي خطف منها عام 2015 قبل نقله إلى لبنان والبدء بمحاكمته بناء على مذكرة من الإنتربول تتعلق بمعرفته معلومات عن اختفاء الزعيم الشيعي موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا.

وأضاف جريصاتي أنه يحرص على تحصين الأداء القضائي منعا لأي تشكيك واتهام، بالتوازي مع حرصه على معرفة ملابسات اختفاء الإمام الصدر.

يُشار إلى أن القضاء اللبناني أصدر مّذكرة اعتقال رسمية لإلقاء القبض على هانيبال في ديسمبر 2015 على خلفية اتهامه بعدم الإفصاح عن معلومات حول اختفاء الصدر داخل ليبيا.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • لبيليبل
    يالواء بوخمادة ياناضوري من الاخير المشير المشير
    ياحكماء يامشايخ ما تعبو ا نفسكم لانبو منكم حد
    لا نريد فرج اقعيم ولا الوكواك ولا بلعيد الشيخي ولا بوخمادة ولا السراج ولا باشاغا ولا الناضوري ولا البرعصي ولا امطلل ولا اي حد فكلهم جنود عند المشير
    المشير المشير المشير ياخنازير حتى ولو قدمت مع المشير فانكم جنود عنده ياجبناء
    بالرغم من كثرة النصائح من علماء السلفية منهم العلامة رسلان والفوزان والمدخلي وغيرهم ولكن بدون جدوى
    فالي الكل الي الجميع من خرجوا على ولي امرنا الشرعي الصائم الشهيد معمر العقيد
    الي من يسموا انفسهم بالثوار وكل التشكيلات المسلحة سواء كانوا صغار كباء نساء رجال اطباء مهندسون محامون رجال اعمال فنيون طلبة غيرهم فكلهم يعتبروا من الخوارج لانهم خرجوا على ولي امرنا الشرعي فاقول لكم مازال ماشفتوا شي ايها الاوغاد
    مازال ماشفتوا شي يامن تدعون انفسكم بالثوار او السلفية او ا مكافحة الجريمة و يا ردع الخونة
    فان الشباب السلفية الحقيقيين في بنغازي الكرامة لن يبقوا مكتوفي الايدي حتى ندمر كل من خرج علي ولي امرنا الشهيد الصائم معمر القذافي و هلاك كل من خان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخان اخواننا في التيار السلفي في ليبيا
    نحن عندنا في التيار السلفي بليبيا كل من خرج عن ولي امرنا الشهيد معمر القذافي ايا كان سواء عسكرييون او مدنييون اطباء او مهندسون او غيرهم او منضمون للسلفية نرو فيه من الخوارج لانه خرج على ولي امرنا الشرعي يا مبتدعة يا مجرمين .
    وهذه احدى وصايا الشيخ العلامة رسلان والفوزان ومحمد و ربيع المدخلي يا ردع الخونة فالسلفية منكم براء
    اخوكم حسين الدرسي الليثي بنغازي ـ احد جنود المشير خليفة حفتر و القادة محمود الورفلي واشرف الميار وعبدالفتاح بن غلبون فهؤلاء قادتي وأمرائي الشيخ رسلان والفوزان محمد و ربيع المدخلي يا فسقة يا خائني السلفية في كل ليبيا يا مبتدعة يا مجرمين .

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