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قوة الردع تُضيق الخناق على مطاردين من داعش..يتحركون بأوراق مزورة ويتنكرون بملابس النساء

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

خبار ليبيا 24
في مسعى لتضييق الخناق على فلول الدواعش حتى لا يبقى لهم من سبيل سوى القبض عليهم أو قتلهم أو تسليم أنفسهم نشرت قوة الردع الخاصة الإثنين، اسمي مطلوبين إرهابيين قالت إنهما متورطان في قضايا إرهاب ومشاركان في عمليات التفجير وإرسال الانتحاريين لاستهداف بعض المؤسسات المدنية والعسكرية في طرابلس وغيرها من المدن الليبية.

وقالت القوة عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك أن شخصين يدعيان “مالك الصادق الخازمي وفتحي نصر الصويعي” ثبت تورطهما في عمليات انتحارية ، بناءً على ما وصفته-القوة النشطة في العاصمة طرابلس- ببعض الحقائق التي توصلت إليها نتيجة التحقيقات والاستدلالات التي جرت مع بعض المقبوض عليهم في قضايا إرهاب.

اللافت أن تحقيقات قوة الردع الخاصة لم تكشف فقط عن نشاط الإرهابيين في العاصمة طرابلس التي قالت إنهما تورطا داخلها في استهداف مبنى المفوضية العليا وتفجير مبنى المؤسسة الوطنية للنفط ووزارة الخارجية ، بل امتدت شرقها لتصل إلى مجمع المحاكم بمدينة مصراتة وأبعد من ذلك صوب الجنوب الغربي باستهداف بوابة الفقهاء.

وأجادت القوة لف أنشوطتها على الإرهابيين الخازمي والصويعي ورفاقهم الإرهابيين قامت قوة الردع الخاصة بكشف تحركاتهما فقالت “أن أغلب تحركات هذه العناصر الإرهابية في ضواحي مدينة سبها “القرضة ، الثانوية ، حي “عبد الكافي” ، الطيوري غدوة والمزارع المحيطة بها وكذلك منطقة أم الأرانب التي يتواجد بها بعض من عناصر تنظيم داعش”.

ولفتت أن تنظيم داعش يتحرك بين نقاط التفتيش بأوراق شخصية مزورة وكذلك التنكر بزي نسائي بعض الأحيان.

وأرفقت القوة صور المطلوبين طالبةً من المواطنين مشاركة البيانات عن المطلوبين ، داعيةً كل من يتعرف عليهم مراسلة الصفحة الرسمية لقوة الردع الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك.

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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  • ياردع نبو المشير
    يالواء بوخمادة ياناضوري من الاخير المشير المشير
    ياحكماء يامشايخ ما تعبو ا نفسكم لانبو منكم حد
    لا نريد فرج اقعيم ولا الوكواك ولا بلعيد الشيخي ولا بوخمادة ولا السراج ولا باشاغا ولا الناضوري ولا البرعصي ولا امطلل ولا اي حد فكلهم جنود عند المشير
    المشير المشير المشير ياخنازير حتى ولو قدمت مع المشير فانكم جنود عنده ياجبناء
    بالرغم من كثرة النصائح من علماء السلفية منهم العلامة رسلان والفوزان والمدخلي وغيرهم ولكن بدون جدوى
    فالي الكل الي الجميع من خرجوا على ولي امرنا الشرعي الصائم الشهيد معمر العقيد
    الي من يسموا انفسهم بالثوار وكل التشكيلات المسلحة سواء كانوا صغار كباء نساء رجال اطباء مهندسون محامون رجال اعمال فنيون طلبة غيرهم فكلهم يعتبروا من الخوارج لانهم خرجوا على ولي امرنا الشرعي فاقول لكم مازال ماشفتوا شي ايها الاوغاد
    مازال ماشفتوا شي يامن تدعون انفسكم بالثوار او السلفية او ا مكافحة الجريمة و يا ردع الخونة
    فان الشباب السلفية الحقيقيين في بنغازي الكرامة لن يبقوا مكتوفي الايدي حتى ندمر كل من خرج علي ولي امرنا الشهيد الصائم معمر القذافي و هلاك كل من خان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخان اخواننا في التيار السلفي في ليبيا
    نحن عندنا في التيار السلفي بليبيا كل من خرج عن ولي امرنا الشهيد معمر القذافي ايا كان سواء عسكرييون او مدنييون اطباء او مهندسون او غيرهم او منضمون للسلفية نرو فيه من الخوارج لانه خرج على ولي امرنا الشرعي يا مبتدعة يا مجرمين .
    وهذه احدى وصايا الشيخ العلامة رسلان والفوزان ومحمد و ربيع المدخلي يا ردع الخونة فالسلفية منكم براء
    اخوكم حسين الدرسي الليثي بنغازي ـ احد جنود المشير خليفة حفتر و القادة محمود الورفلي واشرف الميار وعبدالفتاح بن غلبون فهؤلاء قادتي وأمرائي الشيخ رسلان والفوزان محمد و ربيع المدخلي يا فسقة يا خائني السلفية في كل ليبيا يا مبتدعة يا مجرمين .

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