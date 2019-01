لماذا رفضت ويليامز حضور «المجيري» لاجتماعات تونس؟

المتوسط:

رفضت نائبة المبعوث الأممي، ستيفاني ويليامز، طلب عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فتحي المجبري، حضور اجتماعات تونس اليوم، والتي ستتم خلالها مناقشة ما يعرف بالإصلاحات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس لمجلس الاستشاري، خالد المشري، أيد رفض ستيفاني ويليامز لحضور المجبري.

وتساءل سياسيون ومتابعون للشأن الليبي حول أسباب رفض البعثة حضورالمجيري بالعاصمة التونسية، فيما أرجع البعض أن ذلك يعود بسبب الخلافات داخل المجلس الرئاسي وانقسام أعضاؤه.

