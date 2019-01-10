العرادي يشتكي المصراتي للنائب العام والأخير يرد : رابطة لضحايا فجر ليبيا قريباً

ليبيا – أعلن القيادي بجماعة الإخوان المسلمين الليبية العضو المؤسس بحزب العدالة والبناء عبدالرزاق العرادي اليوم الخميس تقدمه بشكوى لمكتب النائب العام ضد الصحفي محمود المصراتي .

وقال العرادي فى منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك بأنه سيلاحق محمود المصراتي أمام القضاء المحلي وحيثما كان فى الخارج وذلك بتهمة ماوصفها بـ ” الإفتراءات ” التي قال بأن الأخير يسوقها ضده.

وإتصلت صحيفة المرصد بالمصراتي للتعليق على هذا الموضوع وقال بأنه يثق فى عدالة مكتب النائب العام وأكد بأن القضاء فى ليبيا يعرف كل شخص من الشخصيات التي تصدرت المشهد منذ سبعة سنوات على حقيقتها ويعي جيداً كيف يتعامل معها .

وأضاف : ” لدي رد واحد على العرادي وهو أننا سنعلن قريباً عن تشكيل رابطة تضم مئات المتضررين من حرب فجر ليبيا وحرق المطار وسيكون من أهم أعمالها رفع قضايا في عرابي تلك الحرب اللعينة وداعميها ومهندسيها الذين أوصولونا إلى مانحن فيه اليوم من خراب وفساد وفقر ” .

وأكد المصراتي بأنه تواصل مع مكتب المدعي العام العسكري فى بنغازي منذ فترة لتقديم شهادته حول علاقة قال بأنها مثبتة لديه بشأن إرتباط العرادي بعملية إغتيال المحامي عبدالسلام المسماري وتحريضه للصلابي على الأخير قبل الإغتيال .

وختم المصراتي قائلاً : ” تشكيل هذه الرابطة وصل إلى محطاته الأخيرة وقد جمعنا ما يكفي من الأدلة والمقاطع والكتابات بل والتسجيلات الصوتية الصادمة وسيكون على رأس من سنلاحقهم المدعو عبدالرزاق العرادي ورفيقه عبدالحكيم بلحاج وكبيرهم الصادق الغرياني وآخرون ” .

المرصد – خاص

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