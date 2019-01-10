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المشري يلتقي لجنتي المصالحة الوطنية والملتقى الجامع بالمجلس الاستشاري

تم النشر منذُ 54 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – عقد رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أمس الأربعاء إجتماعاً مع لجنتي المصالحة الوطنية والملتقى الوطني الجامع.

الإجتماع تناول بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة مناقشة الآراء والأفكار الخاصة بوضع تصور عام للملتقى المزمع عقده قريباً برعاية البعثة الأممية ومحاولة الوصول إلى صيغة شاملة يتم التوافق عليها من قبل الأطراف الليبية.

ومن جهة أخرى، أكدت لجنتي المصالحة الوطنية والملتقى الوطني الجامع على أهمية أن يكون الحل نابع من الليبيين أنفسهم.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • بالله عليكم عولوا على تخفيض تذاكر الطيران لأوروبا وبريطانيا ,, يوجد طلبة ومهاجرين ليبيين على حسابهم الخاص قاعدين يخدموا فمطاعم والنظافة باش يلقطوا تذكرة يشوفوا هلهم …!!! عالاقل كان واحد منهم توفى لاسمح الله ينقلوه بين اهله وناسه … كان عالسفارات مافيش فايدة لأنهم مخانب ومايساعدوش في بعضهم .. فهذي رسالة موجهة لليبيين في داخل البلاد من مؤثات عامة . وصلت أكثر من رسالة بأن الليبيين عالقين في الخارج ليهم سنوات.

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