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إقتصاد الوفاق تقرر إعادة بناء غرف التجارة والصناعة والإتحاد العام

تم النشر منذُ 51 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قرر وزير الإقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق علي العيساوي أمس الأربعاء تشكيل اللجنة العليا للإشراف على إنتخابات غرف التجارة والصناعة والإتحاد العام.

القرار تضمن بحسب ما نشره المكتب الإعلامي لوزارة الإقتصاد والصناعة تشكيل لجنة تضم مجموعة من مدراء الإدارات بالوزارة وعضو عن الإتحاد العام تتولى الأشراف على الانتخاب والنظر في أي تظلمات بشأنه.

وزارة الصناعة أشارت إلى أن القرار الصادر يأتي في إطار اهتمام الوزارة بالاتحاد وإعادة تنظميه بصورة تمكنه من أداء دوره على الوجه الاكمل من خلال منتسبيه باعتباره ركن أساسي من أركان الاقتصاد.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • بالله عليكم عولوا على تخفيض تذاكر الطيران لأوروبا وبريطانيا ,, يوجد طلبة ومهاجرين ليبيين على حسابهم الخاص قاعدين يخدموا فمطاعم والنظافة باش يلقطوا تذكرة يشوفوا هلهم …!!! عالاقل كان واحد منهم توفى لاسمح الله ينقلوه بين اهله وناسه … كان عالسفارات مافيش فايدة لأنهم مخانب ومايساعدوش في بعضهم .. فهذي رسالة موجهة لليبيين في داخل البلاد من مؤثات عامة . وصلت أكثر من رسالة بأن الليبيين عالقين في الخارج ليهم سنوات.

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