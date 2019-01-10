إقتصاد الوفاق تقرر إعادة بناء غرف التجارة والصناعة والإتحاد العام

ليبيا – قرر وزير الإقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق علي العيساوي أمس الأربعاء تشكيل اللجنة العليا للإشراف على إنتخابات غرف التجارة والصناعة والإتحاد العام.

القرار تضمن بحسب ما نشره المكتب الإعلامي لوزارة الإقتصاد والصناعة تشكيل لجنة تضم مجموعة من مدراء الإدارات بالوزارة وعضو عن الإتحاد العام تتولى الأشراف على الانتخاب والنظر في أي تظلمات بشأنه.

وزارة الصناعة أشارت إلى أن القرار الصادر يأتي في إطار اهتمام الوزارة بالاتحاد وإعادة تنظميه بصورة تمكنه من أداء دوره على الوجه الاكمل من خلال منتسبيه باعتباره ركن أساسي من أركان الاقتصاد.

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