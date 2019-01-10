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عميد بلدية سرت يبحث مع مصلحة المطارات سبل إعادة تشغيل مطار المدينة

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – عقد رئيس مصلحة المطارات محمد بيت المال أمس الأربعاء إجتماعاً مع عميد بلدية سرت مختار المعداني بحضور مدير عام مطار سرت الدولي صلاح ابوجازية ومدراء الادارت والمكاتب الفنية بالمصلحة.

الإجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لمصلحة المطارات التابعة لوزارة  المواصلات بحكومة الوفاق المواضيع المتعلقة بعودة تشغيل المطار والمشاريع المنفذة حالياً من طرف المجلس البلدي والتي بحاجة الى تنفيذ.

وإستعرض المجتمعون خطة المصلحة المستقبلية لتطوير المطار ومرافقه وتجهيزه بما في ذلك الميزانية المقترحة للمطار خلال عام 2019 والتي تم إحالتها مؤخراً للجهات المختصة بالدولة.

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • بالله عليكم عولوا على تخفيض تذاكر الطيران للرجوع من لأوروبا وبريطانيا ,, يوجد طلبة ومهاجرين ليبيين على حسابهم الخاص قاعدين يخدموا فمطاعم والنظافة باش يلقطوا تذكرة يشوفوا هلهم …!!! عالاقل كان واحد منهم توفى لاسمح الله ينقلوه بين اهله وناسه … كان عالسفارات مافيش فايدة لأنهم مخانب ومايساعدوش في بعضهم .. فهذي رسالة موجهة لليبيين في داخل البلاد من مؤسسات عامة ومن يعنيه الأمر. وصلت أكثر من رسالة بأن الليبيين عالقين في الخارج ليهم سنوات دون أي مساعدات. كلموا السفارات الاماراتية لعلاقاتهم الجيدة باالخارج,, أفضل من تونس ومصر … نفطنا مشي للأجانب والعرب الأخرين بين لبنان وتونس ومصر … ساعدوا الليبيين العالقين في أوروبا وبريطانيا.

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