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صنع الله: إعادة تشكيل إدارة الشركة الليبية الإمارتية وفقاً لملاحظات ديوان المحاسبة

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

 

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، الخميس، إنه أُعيد تشكيل مجلس إدارة الشركة الليبية الإماراتية لتكرير النفط، “ليركو”، وفقاً لملاحظات ديوان المحاسبة.

وأضاف صنع الله في خطاب موجه إلى رئيس ديوان المحاسبة،خالد شكشك، أن الجانب الإماراتي لا يزال يعرقل مسألة تسجيل قرار إعادة تشكيل الشركة بمركز دبي للسلع المعتمدة بالمنطقة الحرة.

وأوضح صنع الله أن منصب رئيس الجمعيات العمومية للشركات النفطية تمنحه القوانين والتشريعات المنظمة لرئيس المؤسسة.

وأشار رئيس المؤسسة الوطنية للنفط إلى أنه تواصل مع وزير الخارجية، محمد سيالة؛ لحث السفارة الليبية بالإمارات في الإسراع على متابعة عملية التسجيل.

يشار إلى أن رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك قال في لقاء مع قناة ليبيا الأحرار، إن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله يجمع بين وظيفته كرئيس للمؤسسة، ووظيفة رئيس مجلس إدارة شركات تابعة للمؤسسة.

 

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شبكة الرائد الاعلامية

شبكة الرائد الاعلامية

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  • بالله عليكم عولوا على تخفيض تذاكر الطيران للرجوع من لأوروبا وبريطانيا ,, يوجد طلبة ومهاجرين ليبيين على حسابهم الخاص قاعدين يخدموا فمطاعم والنظافة باش يلقطوا تذكرة يشوفوا هلهم …!!! عالاقل كان واحد منهم توفى لاسمح الله ينقلوه بين اهله وناسه … كان عالسفارات مافيش فايدة لأنهم مخانب ومايساعدوش في بعضهم .. فهذي رسالة موجهة لليبيين في داخل البلاد من مؤسسات عامة ومن يعنيه الأمر. وصلت أكثر من رسالة بأن الليبيين عالقين في الخارج ليهم سنوات دون أي مساعدات. كلموا السفارات الاماراتية لعلاقاتهم الجيدة باالخارج,, أفضل من تونس ومصر .

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