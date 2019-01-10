صنع الله: إعادة تشكيل إدارة الشركة الليبية الإمارتية وفقاً لملاحظات ديوان المحاسبة

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، الخميس، إنه أُعيد تشكيل مجلس إدارة الشركة الليبية الإماراتية لتكرير النفط، “ليركو”، وفقاً لملاحظات ديوان المحاسبة.

وأضاف صنع الله في خطاب موجه إلى رئيس ديوان المحاسبة،خالد شكشك، أن الجانب الإماراتي لا يزال يعرقل مسألة تسجيل قرار إعادة تشكيل الشركة بمركز دبي للسلع المعتمدة بالمنطقة الحرة.

وأوضح صنع الله أن منصب رئيس الجمعيات العمومية للشركات النفطية تمنحه القوانين والتشريعات المنظمة لرئيس المؤسسة.

وأشار رئيس المؤسسة الوطنية للنفط إلى أنه تواصل مع وزير الخارجية، محمد سيالة؛ لحث السفارة الليبية بالإمارات في الإسراع على متابعة عملية التسجيل.

يشار إلى أن رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك قال في لقاء مع قناة ليبيا الأحرار، إن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله يجمع بين وظيفته كرئيس للمؤسسة، ووظيفة رئيس مجلس إدارة شركات تابعة للمؤسسة.

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