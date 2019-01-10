باشاآغا يحضر فعاليات الملتقى الأول لضابطات وزارة الداخلية

ليبيا – حضر وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاآغا اليوم الخميس فعاليات الملتقى الأول لمنتسبات وزارة الداخلية من ضابطات وضابطات صف والذي نُظم بالتعاون مع مكتب شؤون المرأة وحماية الطفل بالوزارة.

باشاآغا أكد في كلمة ألقاها في مستهل الإحتفال بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بأن انعقاد هذا الملتقى يهدف إلى الرقي بعمل منتسبات وزارة الداخلية للوصول إلى المظهر المشرف واللائق في العمل الأمني بشكل عام.

وشدد وزير الداخلية على ضرورة إنعقاد مثل هذه الملتقيات التي تهدف إلى تطور وتنمي قدرات كافة منتسبي ومنتسبات وزارة الداخلية.

وأجرى الوزير عقب إنتهاء الإحتفالية جولة داخل قاعات تدريب منتسبي الدوريات الراجلة لمديرية أمن طرابلس والمستهدفة بكافة إدارات المرور ومراكز الشرطة من ضباط وضباط الصف من كافة التخصصات كما شملت الجولة زيارة لقاعات ومعامل الحاسوب التي تشمل على أكثر من 50جهاز كمبيوتر.

وتخلل الملتقى إلقاء العديد من الورقات البحثية حول تفعيل دور المرأة في مجال العمل الأمني والتعريف بالقدرة القيادية للضابطات من خلال تولهين عديد الوظائف القيادية وحضور المرأة في العمل الشرطي والأمني.

هذا وحضر الإحتفالية كل من وكيل الوزارة العميد خالد مازن والناطق الرسمي باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك ورئيس وحدة دعم وتمكين المرأة ليلى اللافي وعدد من مدراء الأجهزة والإدارات بوزارة الداخلية.

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