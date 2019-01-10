شكري: جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا والمنطقة تحمل نفس أيديولوجية تنظيم داعش

ليبيا – عقد وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الخميس مؤتمراً صحفياً مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو وذلك لبحث القضايا ذات الإهتمام المشترك وعلى رأسها الملف الليبي.

شكري أكد في المؤتمر الصحفي أن المباحثات مع بومبيو تناولت سبل مواجهة المخاطر المتعددة التي تحدق بالمنطقة في ليبيا وسوريا واليمن ومنع تدخل دول إقليمية في الشأن الداخلي العربي أومحاولتها في توسيع نفوذها على حساب المصالح أو الأمن العربي القومي أوالتعدي على سيادة الدول العربية والإعتداء العسكري على أراضيها.

وأضاف وزير الخارجية المصري إلى أن الكثير من التنظيمات المرتبطة بداعش في كل من سوريا وليبيا وغرب أفريقيا مثل بوكو حرام وأحرار الشام والنصرة والإخوان المسلمين والتي لها نفس الإيدلوجية “إيدلوجية التطرف والتشدد والإرهاب” ،مؤكداً على أن بلاده ملتزمة بمواجهتها والقضاء على الإرهاب بشكل كامل.

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