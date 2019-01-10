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شكري: جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا والمنطقة تحمل نفس أيديولوجية تنظيم داعش

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – عقد وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الخميس مؤتمراً صحفياً مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو وذلك لبحث القضايا ذات الإهتمام المشترك وعلى رأسها الملف الليبي.

شكري أكد في المؤتمر الصحفي أن المباحثات مع بومبيو تناولت سبل مواجهة المخاطر المتعددة التي تحدق بالمنطقة في ليبيا وسوريا واليمن ومنع تدخل دول إقليمية في الشأن الداخلي العربي أومحاولتها في توسيع نفوذها على حساب المصالح أو الأمن العربي القومي أوالتعدي على سيادة الدول العربية والإعتداء العسكري على أراضيها.

وأضاف وزير الخارجية المصري إلى أن الكثير من التنظيمات المرتبطة بداعش في كل من سوريا وليبيا وغرب أفريقيا مثل بوكو حرام وأحرار الشام والنصرة والإخوان المسلمين والتي لها نفس الإيدلوجية “إيدلوجية التطرف والتشدد والإرهاب” ،مؤكداً على أن بلاده ملتزمة بمواجهتها والقضاء على الإرهاب بشكل كامل.

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • ياشكري المشير يافوال
    يالواء بوخمادة ياناضوري من الاخير المشير المشير
    ياحكماء يامشايخ ما تعبو ا نفسكم لانبو منكم حد
    لا نريد فرج اقعيم ولا الوكواك ولا بلعيد الشيخي ولا بوخمادة ولا السراج ولا باشاغا ولا الناضوري ولا البرعصي ولا امطلل ولا اي حد فكلهم جنود عند المشير
    المشير المشير المشير ياخنازير حتى ولو قدمت مع المشير فانكم جنود عنده ياجبناء
    بالرغم من كثرة النصائح من علماء السلفية منهم العلامة رسلان والفوزان والمدخلي وغيرهم ولكن بدون جدوى
    فالي الكل الي الجميع من خرجوا على ولي امرنا الشرعي الصائم الشهيد معمر العقيد
    الي من يسموا انفسهم بالثوار وكل التشكيلات المسلحة سواء كانوا صغار كباء نساء رجال اطباء مهندسون محامون رجال اعمال فنيون طلبة غيرهم فكلهم يعتبروا من الخوارج لانهم خرجوا على ولي امرنا الشرعي فاقول لكم مازال ماشفتوا شي ايها الاوغاد
    مازال ماشفتوا شي يامن تدعون انفسكم بالثوار او السلفية او ا مكافحة الجريمة و يا ردع الخونة
    فان الشباب السلفية الحقيقيين في بنغازي الكرامة لن يبقوا مكتوفي الايدي حتى ندمر كل من خرج علي ولي امرنا الشهيد الصائم معمر القذافي و هلاك كل من خان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخان اخواننا في التيار السلفي في ليبيا
    نحن عندنا في التيار السلفي بليبيا كل من خرج عن ولي امرنا الشهيد معمر القذافي ايا كان سواء عسكرييون او مدنييون اطباء او مهندسون او غيرهم او منضمون للسلفية نرو فيه من الخوارج لانه خرج على ولي امرنا الشرعي يا مبتدعة يا مجرمين .
    وهذه احدى وصايا الشيخ العلامة رسلان والفوزان ومحمد و ربيع المدخلي يا ردع الخونة فالسلفية منكم براء
    اخوكم حسين الدرسي الليثي بنغازي ـ احد جنود المشير خليفة حفتر و القادة محمود الورفلي واشرف الميار وعبدالفتاح بن غلبون فهؤلاء قادتي وأمرائي الشيخ رسلان والفوزان محمد و ربيع المدخلي يا فسقة يا خائني السلفية في كل ليبيا يا مبتدعة يا مجرمين .

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