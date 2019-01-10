قوة العمليات الخاصة: الوضع الأمني في طرابلس تحت السيطرة

أكدت قـوة العمليـات الخاصة طرابلس أن الوضـع الأمني بمنطـقة ذات العماد في العاصمة تحت السيطرة، ولم يسجل أي اختراق أمني فيها.

هذا وكان مصدر أمني قد أفاد لليبيا الأحرار بإخلاء مبنى ذات العماد بـطرابلس من جميع العاملين فيه لدواع أمنية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار