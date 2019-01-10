تقرير الأمم المتحدة: تنظيم الدولة يواصل انتشاره في ليبيا

أوضح تقرير الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيرس” أن تنظيم الدولة واصل نشاطه بمناطق جنوب سرت، وامتد نحو الجنوب، واستمر في تشغيل خلايا صغيرة في المناطق الساحلية وسط وغرب ليبيا.

وذكر التقرير أن العناصر المرتبطة بتنظيم الدولة استغلت الحدود المفتوحة لليبيا والضعف المستمر لمؤسسات الدولة في المناطق النائية، وواصلت عمليات التدريب والتجنيد لعناصرها.

وأكد التقرير قيام قوة مكافحة الإرهاب التابعة لحكومة الوفاق وقوات عملية الكرامة بزيادة ضغطها على العناصر “المتطرفة”، الأمر الذي حد من حركتها في المناطق الرئيسية المأهولة بالسكان.

يشار إلى أن تنظيم الدولة شن العام الماضي هجمات عدة على مؤسسات الدولة في طرابلس والجنوب الليبي، حيث قام بتفجير مقر المفوضية العليا للانتخابات، والمؤسسة الوطنية للنفطـ، ووزارة الخارجية.

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