أفادت قـوة العمليـات الخاصة بالعاصمة طرابلس، بأن الوضـع الأمني بمنطـقة ذات العماد في العاصمة تحت السيطرة، ولم يسجل أي اختراق أمني فيها.

وأشارت مصادر محلية بالعاصمة طرابلس، إلى أنه تمَّ إخلاء مبنى ذات العماد بـ طرابلس من جميع العاملين فيه لدواع أمنية.

