المتوسط:

قال نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أحمد معيتيق، إنَّ الميزانية العامة لسنة 2019 ستتراوح ما بين 47 و51 مليار دينار ليبي.

وأضاف أحمد معيتيق، خلال تصريحات له،: «أننا وضعنا خُطة لترشيد الإنفاق العام لدى كافة الوزارات بحكومة الوفاق الوطني خلال عام 2019، وذلك لمحاربة الفساد المالي».

