ماذا قال المبشر بشأن فرض مخرجات الملتقى الجامع بالقوة؟

سلط رئيس مجلس اعيان ليبيا للمصالحة محمد المبشر الضوء على الملتقى الوطني المقرر عقده برعاية اممية. وقال المبشر في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “نحن لا نرى ان الملتقى الجامع سيحل المشكل الليبية إلا اذا فرضت المخرجات بالقوة على الاطراف” مضيفا “نحن نحتفظ بموقفنا الى وقته” “ونشجع اي لقاء بين الليبيين في اي مكان وتحت رعاية اي وسيط لتقريب وجهات النظر . وختم المبشر بالقول “ليعلم الجميع ان الوطن لم يخلوا من الرجال بعد”. وكان سلامة كشف نهاية 2018 نيته عقد مؤتمر وطني جامع من أجل الحوار والتغيير العام 2019 مؤكداً أن “الليبيين يريدون الحوار والتغيير من خلال الوسائل السلمية”.

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