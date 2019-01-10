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داعش يُجابَه بمقاومةٍ مدنيّةٍ ليبيّةٍ قويّةٍ

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

لم يعد ممكنًا لتنظيم داعش الاحتفاظ بأراضٍ ليبيّة تحت سيطرته، إذ إنّه يُجابَهُ بمقاومةٍ مدنيّةٍ قويّةٍ، وجرى طرده من أجزاء واسعة في مدن بنغازي ودرنة وإجدابيا وسرت.

ونتيجَةً لهذه الهزيمة الفادحة الّتي تعرّضت لها المجموعات الإرهابيّة الداعشيّة في ليبيا، تفتّتت ركائز التّنظيم الّذي شهد انشقاقات في قلبه ما بيّنت إلّا عن ضعف داعش وهشاشته أمام قوّة الدّولة اللّيبيّة واتّحادها مع شعبها لمواجهة الخطر الإرهابيّ المتربّص بالبلاد كوحشٍ كاسرٍ لا يعرف الرّحمة.

أمام هذه الهزائم المتتالية والقاسية الّتي انهالت كالصاعقة على رؤوس الدواعش في ليبيا، حاول مقاتلو التنظيم الإرهابيّ تغيير تكتيكات عملهم، وقاموا بتفجيرات واغتيالات وعمليّات اختطاف أثناء محاولتهم إعادة بناء شبكاتهم. ولكن كلّ تلك المحاولات باءت بالفشل الذّريع.

وكذلك الأمر، لقد واجهت السلطات اللّيبيّة الأفراد الذين يستوحون أفكارهم من أيديولوجيا التنظيم المتطرّفة في شنّ هجمات في المناطق البعيدة عن الصراع ونجحوا في تفكيك شبكات إرهابيّة موالية لداعش وإلقاء القبض على العناصر المجرمين الّذين تتحكّم بهم غريزة القتل والدّمار والانتقام.

إضافةً إلى ذلك، نجحت السّلطات الأمنيّة والعسكريّة اللّيبيّة وغيرها، وبالتنسيق مع الاستخبارات في وضع حدٍّ للتقدّم الداعشيّ في ليبيا وانتشار شرّه في ربوع البلاد وبين اللّيبيين.

فقد ساهمت وزارة الخارجية البريطانية في إرسال سفن بحريّة حربيّة للمساعدة في منع وصول الأسلحة والذخائر إلى الإرهابيين في ليبيا، وتحديدًا تنظيم داعش، في إطار عمليّة دولية قبالة الساحل اللّيبيّ لتطبيق القرار الدولي بحظر السلاح إلى ليبيا.

وهكذا، يومًا بعد يوم، يلقى التّنظيم مواجهة وصدًّا من الدُّوَلِ كافّةً الّتي تتكاتف وتتحّد مع المواطنين للتخلّص من الخطر الداعشيّ الّذي يهدّد أمن البلاد وسلامة المواطنين.

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اخبار ليبيا 24

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  • يالواء بوخمادة ياناضوري من الاخير المشير المشير
    ياحكماء يامشايخ ما تعبو ا نفسكم لانبو منكم حد
    لا نريد فرج اقعيم ولا الوكواك ولا بلعيد الشيخي ولا بوخمادة ولا السراج ولا باشاغا ولا الناضوري ولا البرعصي ولا امطلل ولا اي حد فكلهم جنود عند المشير
    المشير المشير المشير ياخنازير حتى ولو قدمت مع المشير فانكم جنود عنده ياجبناء
    بالرغم من كثرة النصائح من علماء السلفية منهم العلامة رسلان والفوزان والمدخلي وغيرهم ولكن بدون جدوى
    فالي الكل الي الجميع من خرجوا على ولي امرنا الشرعي الصائم الشهيد معمر العقيد
    الي من يسموا انفسهم بالثوار وكل التشكيلات المسلحة سواء كانوا صغار كباء نساء رجال اطباء مهندسون محامون رجال اعمال فنيون طلبة غيرهم فكلهم يعتبروا من الخوارج لانهم خرجوا على ولي امرنا الشرعي فاقول لكم مازال ماشفتوا شي ايها الاوغاد
    مازال ماشفتوا شي يامن تدعون انفسكم بالثوار او السلفية او ا مكافحة الجريمة و يا ردع الخونة
    فان الشباب السلفية الحقيقيين في بنغازي الكرامة لن يبقوا مكتوفي الايدي حتى ندمر كل من خرج علي ولي امرنا الشهيد الصائم معمر القذافي و هلاك كل من خان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخان اخواننا في التيار السلفي في ليبيا
    نحن عندنا في التيار السلفي بليبيا كل من خرج عن ولي امرنا الشهيد معمر القذافي ايا كان سواء عسكرييون او مدنييون اطباء او مهندسون او غيرهم او منضمون للسلفية نرو فيه من الخوارج لانه خرج على ولي امرنا الشرعي يا مبتدعة يا مجرمين .
    وهذه احدى وصايا الشيخ العلامة رسلان والفوزان ومحمد و ربيع المدخلي يا ردع الخونة فالسلفية منكم براء
    اخوكم حسين الدرسي الليثي بنغازي ـ احد جنود المشير خليفة حفتر و القادة محمود الورفلي واشرف الميار وعبدالفتاح بن غلبون فهؤلاء قادتي وأمرائي الشيخ رسلان والفوزان محمد و ربيع المدخلي يا فسقة يا خائني السلفية في كل ليبيا يا مبتدعة يا مجرمين .

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