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داخلية الوفاق: لم نتلق بلاغات عن تهديدات إرهابية تستهدف بعض المرافق

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال مصدر من وزارة الداخلية لحكومة الوفاق الوطني إن الوزارة لم تتلق أي معلومات من أيّة جهة بخصوص تهديدات إرهابية تستهدف مرافق بمدينة طرابلس.

وأضاف المصدر في اتصال بـ«بوابة الوسط» أن ما جرى صباح اليوم من إخلاء بعض الأماكن الحكومية أوالتجارية جاء بمبادرة من عناصر الأمن المكلفة بحراسة تلك الأماكن، حرصًا منهم على أرواح المواطنين خاصة بعد انتشار معلومة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بتهديدات تستهدف إحدى الشركات التي تتخذ من مجمع ذات العماد الإداري مقرًا لها.

 

وأكد أصحاب محال تجارية في مجمع ذات العماد بالعاصمة طرابلس اليوم الخميس، أن رجال الأمن طلبوا منهم مغادرة المجمع بين الساعة الحادية عشرة والثانية عشرة ظهرًا، تحسبًا لوقوع أي عملية إرهابية.

وقال مصدر في اتصال هاتفي مع «بوابة الوسط»، إن تحذيرًا وصل لإحدى الشركات الأجنبية مساء أمس الأربعاء، التي لها مقر بمجمع ذات العماد، بوجود احتمال لوقوع عمل إرهابي بالمجمع، الأمر الذي تعامل معه رجال الأمن بصورة جدية، وأخلوا المكان حفاظًا على أرواح المواطنين.

كما أكد آخرون أن رجال الأمن لم يعثروا على أيّ أجسام غريبة في المكان، كما ورد تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • فففف
    يالواء بوخمادة ياناضوري من الاخير المشير المشير
    ياحكماء يامشايخ ما تعبو ا نفسكم لانبو منكم حد
    لا نريد فرج اقعيم ولا الوكواك ولا بلعيد الشيخي ولا بوخمادة ولا السراج ولا باشاغا ولا الناضوري ولا البرعصي ولا امطلل ولا اي حد فكلهم جنود عند المشير
    المشير المشير المشير ياخنازير حتى ولو قدمت مع المشير فانكم جنود عنده ياجبناء
    بالرغم من كثرة النصائح من علماء السلفية منهم العلامة رسلان والفوزان والمدخلي وغيرهم ولكن بدون جدوى
    فالي الكل الي الجميع من خرجوا على ولي امرنا الشرعي الصائم الشهيد معمر العقيد
    الي من يسموا انفسهم بالثوار وكل التشكيلات المسلحة سواء كانوا صغار كباء نساء رجال اطباء مهندسون محامون رجال اعمال فنيون طلبة غيرهم فكلهم يعتبروا من الخوارج لانهم خرجوا على ولي امرنا الشرعي فاقول لكم مازال ماشفتوا شي ايها الاوغاد
    مازال ماشفتوا شي يامن تدعون انفسكم بالثوار او السلفية او ا مكافحة الجريمة و يا ردع الخونة
    فان الشباب السلفية الحقيقيين في بنغازي الكرامة لن يبقوا مكتوفي الايدي حتى ندمر كل من خرج علي ولي امرنا الشهيد الصائم معمر القذافي و هلاك كل من خان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخان اخواننا في التيار السلفي في ليبيا
    نحن عندنا في التيار السلفي بليبيا كل من خرج عن ولي امرنا الشهيد معمر القذافي ايا كان سواء عسكرييون او مدنييون اطباء او مهندسون او غيرهم او منضمون للسلفية نرو فيه من الخوارج لانه خرج على ولي امرنا الشرعي يا مبتدعة يا مجرمين .
    وهذه احدى وصايا الشيخ العلامة رسلان والفوزان ومحمد و ربيع المدخلي يا ردع الخونة فالسلفية منكم براء
    اخوكم حسين الدرسي الليثي بنغازي ـ احد جنود المشير خليفة حفتر و القادة محمود الورفلي واشرف الميار وعبدالفتاح بن غلبون فهؤلاء قادتي وأمرائي الشيخ رسلان والفوزان محمد و ربيع المدخلي يا فسقة يا خائني السلفية في كل ليبيا يا مبتدعة يا مجرمين .

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