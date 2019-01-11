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تونس تضبط آثارا ليبية مُهربة

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ضبطت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة المحمدية بإقليم الحرس الوطني 6 مخطوطات ومجلدات قديمة في منطقة بن عروس التونسية مهربة من ليبيا.

وأشارت صحيفة الشروق التونسية في تقرير لها إلى قيام السلطات التونسية بحجز المخطوطات و3 وسطاء وفتح تحقيق بالقضية التي سيتم من خلالها توجيه الاتهام لهؤلاء بالاتجار بقطع أثرية من دون ترخيص قانوني، بعد أن تم الاستيلاء عليها وتهريبها من متاحف موجودة في ليبيا إبان أحداث العام 2011.

وأضافت الصحيفة أن هذه الآثار كانت بحوزة شبكة متاجرة بالآثار تنشط بين تونس وبنزرت وليبيا، وتم التخطيط لبيعها بقيمة فاقت الـ1.5 مليون دينار.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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