اخبار ليبيا الان

الداخلية تبحث ملف فائض الملاك الوظيفي‎  

تم النشر منذُ 4 ساعات
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث وزير الداخلية المُفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا مع وزير العمل المهدي الورضمي، الخميس، في مقر وزارة العمل في طرابلس حل إشكالية فائض الملاك الوظيفي من الموظفين المدنيين التابعين لوزارة الداخلية ومحاولة إيجاد حلول للعراقيل والصعوبات التي تواجه وزراة العمل في هذا الصدد.

وإستعرض الجانبان سُبل حلحلة المشاكل والصعوبات التي تواجه وزارة الداخلية التي تتكفل بدفع رواتب هذه الفئة دون الاستفادة منهم فعليا، ومحاولة إيجاد حلول ناجعة له، بحضور مدير إدارة الشؤون الإدارية بوزارة الداخلية ومدير مكتب شؤون الموظفين بالإدارة، ومندوب عن إدارة التخطيط بالوزارة.

ويعد هذا الملف من الملفات العالقة منذ عهد النظام السابق حيث تم إحالة العديد من الموظفين المدنيين المحالين من فائض الملاكات الوظيفية إلى وزارة الداخلية للالتحاق بالأجهزة المختلفة التابعة لها، فيما تعد تخصصات كثير من المحالين غير مناسبة للعمل بالمجال الأمني، حيث لم يقم بعضهم بالالتحاق بالدورات التأهيلية مطالبا بإعادته إلى سابق عمله أو إحالته إلى إحدى الوظائف المدنية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • الملاك الوظيفي الزائد على الحاجة اعد توزيعه بمقترح ان تقام مشاريع مفيدة للداخلية مثل المطابع ومصانع الزي الرسمي ومكافحة الحرائق والسلامة المهنية وخروجه ان اراد لقيادة سيارات الاجرة للتعامل مع الاجانب بشكل مهني يحمي الوطن او تخييره بالاستقالة مقابل مبلغ مالي مغري يستطيع بداية لحياة مدنية يختارها = لقد عرضتم هذا الامر للعامة لهذا شاركت كمواطن والمال العام لنا حق ان نحافظ عليه

    رد