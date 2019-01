استمرار لفشل «الوفاق» في ضبط الأمن.. مجهولون يختطفون شخصا ويحرقونه حيا في طرابلس

المتوسط:

اندلع حريق هائل بسيارة هوينداي في طريق المطار بالقرب من كوبري الفرسية بالعاصمة طرابلس

وأوضح شاهد عيان أنه عند أطفاء الحريق خرجت رائحة شواء من السيارة، لافتا إلى أنه عند فتح السيارة من الخلف وجدت جثة محترقة مقيدة اليدين والقدمين بأسلاك معدنية”

وأكد المصدر أن المعلومات الأولية تفيد أنه شخص كان مختطف وحرق حيا داخل السيار المحترقة التي تحمل لوحة ليبية رقم 5/1227047.

