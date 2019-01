ميناء البريقة النفطي: تُصدّر 630 ألف برميل نفط إلى إيطاليا

المتوسط:

أعلنت إدارة ميناء البريقة النفطي عن تسفير الناقلة “فرانك كوبان” في وقت متأخر من يوم الخميس مُحمّلة بـ630 ألف برميل من النفط الخام متجهة بهم إلى دولة إيطاليا.

وكان مراسل 218 بمنطقة الهلال النفطي قد أفاد الأسبوع الماضي أن الناقلة “زينو” التي تحمل علم ليبيريا شحنت على متنها مليون برميل من النفط الخام من ميناء الزويتينة متجهة إلى دولة سنغافورا.

وفي ذات السياق، كشف النائب في المجلس الرئاسي أحمد معيتيق في تصريح لـ218 أن الرئاسي سيدعم المؤسسة بــ4.5 مليارات دولار هذا العام لتتمكن من تنمية مشاريعها والبنية التحتية للحقول والموانئ النفطية، الأمر الذي يصب في اتجاه المؤسسة لرفع الإنتاج اليومي إلى مليوني برميل مع حلول عام 2020.

