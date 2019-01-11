اخبار ليبيا الان

ميناء البريقة النفطي: تُصدّر 630 ألف برميل نفط إلى إيطاليا

تم النشر منذُ 3 ساعات
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أعلنت إدارة ميناء البريقة النفطي عن تسفير الناقلة “فرانك كوبان” في وقت متأخر من يوم الخميس مُحمّلة بـ630 ألف برميل من النفط الخام متجهة بهم إلى دولة إيطاليا.

وكان مراسل 218 بمنطقة الهلال النفطي قد أفاد الأسبوع الماضي أن الناقلة “زينو” التي تحمل علم ليبيريا شحنت على متنها مليون برميل من النفط الخام من ميناء الزويتينة متجهة إلى دولة سنغافورا.

وفي ذات السياق، كشف النائب في المجلس الرئاسي أحمد معيتيق في تصريح لـ218 أن الرئاسي سيدعم المؤسسة بــ4.5 مليارات دولار هذا العام لتتمكن من تنمية مشاريعها والبنية التحتية للحقول والموانئ النفطية، الأمر الذي يصب في اتجاه المؤسسة لرفع الإنتاج اليومي إلى مليوني برميل مع حلول عام 2020.

The post ميناء البريقة النفطي: تُصدّر 630 ألف برميل نفط إلى إيطاليا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • ثلوث البحر المتوسط بمخلفات النفط ,
    ايطاليا يوجد لديها حقول نفطية أيضاً ,,, الأن الحياة البحرية أصبحت معدومة بسبب نقل هذا البترول من بلد لأخر ,, كل المخلفات التى ترمى في عرض البحر ستسبب كوارث طبيعية وتسمم في الأغذية ,, فيجب إيقاف هذا الفساد ومسببيه . تابع الرابط
    .youtube.com/watch?v=Q2oBJIcK_Nw

    رد

  • موت الأسماك والحياة في البحر المتوسط ونهر الأردن ودجلة والفرات والبحر الأحمر وبحر العرب ,, بسبب رمي نفايات السفن و الفوسفات والمخلفات الصناعية ومخلفات البناء

    .youtube.com/watch?v=JBCmozYsr8Q

    رد

  • مايحدث في دول الخليج العربي في غياب ولاة الأمر,, لاحول ولاقوة إلا بالله
    youtube.com/watch?v=1jn_zgqs0XA
    .youtube.com/watch?v=e5if3q-VhW4
    .youtube.com/watch?v=lVNPwtSCuR4

    رد