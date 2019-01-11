المريمي: لجنتا الدفاع والخارجية بمجلس النواب ستتخذان بعض الخطوات تجاه تركيا ؟

قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، فتحي المريمي، إن لجنتي الدفاع والأمن القومي والخارجية في مجلس النواب، ستتخذان بعض الخطوات تجاه تركيا، من خلال عقد جلسة يفترض أن يتم الترتيب لها خلال الأيام المقبلة.

وأشار المريمي في تصريح لوكالة سبوتنيك، إلى أن تركيا تسعى إلى عرقلة أية خطوات ليبية نحو الاستقرار، وتعمل على نشر الفوضى عن طريق انتشار الأسلحة والمواد التي من شأنها توجيه الشباب إلى الطريق الخاطئ.

ويأتي هذا التصعيد ضد تركيا بعد ضبط نحو 20 مسدس داخل حاوية بضائع قادمة من تركيا بميناء مصراتة البحري من قبل مصلحة الجمارك.

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