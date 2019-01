“بري” يرفض مشاركة ليبيا في القمة العربية الإقتصادية لهذا السبب

المتوسط :

نفى المكتب الإعلامى لرئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، صحة ما نُسب إليه حول موافقته على دعوة ليبيا للمشاركة فى أعمال العربية الاقتصادية المقرر أن تعقد فى العاصمة اللبنانية بيروت يومى 19 و 20 يناير الجاري.

وقال المكتب الإعلامى لرئيس المجلس النيابى – فى بيان له اليوم الجمعة – إن هذه المعلومات “مختلقة وعارية عن الصحة تماما”.

وأشار بري ، أن وزير المالية على حسن خليل (المستشار السياسى لبري) كان قد أجرى زيارة إلى الرئيس ميشال عون، بناء على طلب من بري، ونقل خلالها احتجاج رئيس مجلس النواب على توجيه دعوة إلى ليبيا للمشاركة فى القمة.

يذكر حركة أمل التى يتزعمها رئيس مجلس النواب نبيه بري، أبدت خلال الساعات القليلة الماضية اعتراضات شديدة على دعوة ليبيا ومشاركتها فى القمة العربية الاقتصادية، على خلفية أزمة اختفاء المرجع الشيعى البارز موسى الصدر واثنين من رفاقه فى ليبيا فى شهر أغسطس عام 1978 إبان فترة حكم معمر القذافي.

