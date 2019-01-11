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ماريا ريبيرو: إنني قلقة للغاية من تصاعد الأعمال العدائية في درنة

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قالت نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا منسقة الشؤون الإنسانية ماريا ريبيرو، «إنني قلقة للغاية من تصاعد الأعمال العدائية في مدينة درنة»، مشيرة إلى معلومات وردت إليها بـ«وقوع خسائر كبيرة في صفوف المدنيين في درنة».

وحذرت ماريا ريبيرو في بيان أصدرته الجمعة من أن «هذا التصعيد  يترتب عليه تدهور إضافي للحالة الإنسانية في أجزاء من المدينة».

ولفتت روبيرو إلى أن «القتال المكثف مؤخراً أدى إلى تدهور البنية التحتية والخدمات، كما أن عدم وصول السكان المدنيين إلى الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والماء والرعاية الطبية العاجلة المنقذة للحياة للجرحى تظل مصدر قلق شديد».

ودعت ماريا روبيرو إلى «وصول المساعدات الإنسانية غير المشروطة وغير المعوقة والمستمرة إلى المدنيين المتضررين في المدينة القديمة».

وحثت ماريا روبيرو «جميع أطراف النزاع على احترام جميع التدابير الرامية إلى حماية المدنيين والمرافق المدنية واتخاذه ، والالتزام الصارم بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • قولولها ، مصح وجهك يا سمونية ،، يا برميل شحم ،،، ردي فلوس الليبيين لليبيين سواء في الداخل او الخارج ،،،، هادي عاطية فلوس ليبيا لمرتزقة لبنان ومصر وتونس وسوريا المحسدية ، وخلت الليبيين معندهمش شن ياكلوا ،،، وخيره الأسد ولا بشار ولا السيسي والسيسي ما يصرفوا على شعوبهم فالحين في شراء السلاح وتمويل الجيوش الي مافيهمش فايدة الان وقت الحرب والمواجهة كلهم انسحبوا الا الجيش السوري وبعض المجاهدين المتطوعين للحفاظ على شرف الارامل والمطلقات من الاعتداء والأطفال المسلمين في الوطن العربي

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