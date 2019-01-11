وزير عدل الوفاق: نسعى لتحويل السجون التقليدية إلى مراكز إصلاح وتأهيل

قال وزير العدل في حكومة الوفاق الوطني، محمد لملوم، إن وزارته ساعية في تحويل السجون من سجون تقليدية، إلى مراكز تأهيل وإصلاح بالطرق النموذجية.

وجاء ذلك في لقاء مساء الأربعاء الماضي، باتحاد هيأة تدريس علم الاجتماع، والخدمة الاجتماعية بالجامعات الليبية المختلفة، أكد فيه على ضرورة أن يكون العاملون في المؤسسات الإصلاحية، من حملة المؤهلات العلمية المتخصصة.

وأكد لملوم على ضرورة الاستفادة من تجارب الدول في مجال البحوث الجنائية، والتركيز على أهمية التعاون مع مركز بحوث الخبرة القضائية.

وشدد أعضاء هيأة التدريس الممثلون للاتحاد على ضرورة إنشاء مركز للبحوث الجنائية، يشرف عليه أساتذة وبحاث في علم الاجتماع، لتحديد أنواع الجريمة ومشكلاتها وأماكن انتشارها، وغير ذلك من قضايا وموضعات متعلقة بالبحوث الجنائية.

وكان أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، قدم تقريرا إلى مجلس الأمن الدولي، الإثنين الماضي، أوضح فيه أن الاحتجاز التعسفي والتعذيب منتشر في أنحاء البلاد، مبينة أن 6440 محتجزا في 26 سجنا تشرف عليها وزارة العدل، يقبع 80% منهم في سجون احتياطية ينتظرون المحاكمة.

وأضاف تقرير الأمين، أن عددا من المحتجزين يقبعون في سجون تتبع اسميا لوزارتي الداخلية والدفاع، ومرافق تديرها مجموعات مسلحة، مؤكدة أن فرصة الطعن في قانونية احتجازهم، أو الانتصاف من الانتهاكات التي طالتهم، لم تتح لهؤلاء المحتجزين.

وتابع التقرير، أن أماكن احتجاز كثيرة تمارس فيها ضروب من التعذيب والإهمال الطبي وسوء المعاملة، لم يتمكن محامو المحتجزين أو عائلاتهم من زيارتها.

وبيّن أنه طالب بضرورة وضع نهاية للاحتجاز التعسفي والمطول قبل المحاكمات، إضافة إلى ضرورة تبعية السجون ومواقع الاحتجاز لوزارة العدل، وإدارتها من قبل موظفين مدربين ومؤهلين في سلك الشرطة القضائية.

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